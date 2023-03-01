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Когда Microsoft выпустила Windows 11 более года назад, первыми ее получили новые ПК. Затем она начала рассылать предложения по обновлению через Центр обновления Windows на совместимые системы. Сегодня все ПК с Windows 10 которые соответствуют минимальным спецификациям для Windows 11, получили это предложение, но последнее обновление Windows 11 зашло слишком далеко.
23 февраля Microsoft подтвердила, что многим пользователям с неподдерживаемым оборудованием было предложено обновление до Windows 11. Затронутые системы работали под управлением Windows 10 22H2, 21H2, 20H2 или Windows 11 21H2, но на них использовалось более старое оборудование, не предназначенное для работы с Windows 11.
Windows 11 поддерживается только на компьютерах с новыми процессорами AMD или Intel, 4 ГБ ОЗУ и модулем TMP 2.0. Этот последний пункт является камнем преткновения для многих пользователей Windows. В более новые материнские платы эти модули безопасности встроены, но во многих системах их нет. Эти ПК никогда не должны были получить сообщение об обновлении от Microsoft, но оно появилось для Windows 11 21H2. Microsoft заявляет, что обнаружила проблему в тот же день когда она появилась и прекратила рассылать ошибочные предложения по обновлению. Это расстроило тех, кто очень хотел получить последнюю версию ОС от Microsoft.