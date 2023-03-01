После загрузки обновления пользователи безуспешно пыталась установить его.

реклама

Когда Microsoft выпустила Windows 11 более года назад, первыми ее получили новые ПК. Затем она начала рассылать предложения по обновлению через Центр обновления Windows на совместимые системы. Сегодня все ПК с Windows 10 которые соответствуют минимальным спецификациям для Windows 11, получили это предложение, но последнее обновление Windows 11 зашло слишком далеко.

23 февраля Microsoft подтвердила, что многим пользователям с неподдерживаемым оборудованием было предложено обновление до Windows 11. Затронутые системы работали под управлением Windows 10 22H2, 21H2, 20H2 или Windows 11 21H2, но на них использовалось более старое оборудование, не предназначенное для работы с Windows 11.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Windows 11 поддерживается только на компьютерах с новыми процессорами AMD или Intel, 4 ГБ ОЗУ и модулем TMP 2.0. Этот последний пункт является камнем преткновения для многих пользователей Windows. В более новые материнские платы эти модули безопасности встроены, но во многих системах их нет. Эти ПК никогда не должны были получить сообщение об обновлении от Microsoft, но оно появилось для Windows 11 21H2. Microsoft заявляет, что обнаружила проблему в тот же день когда она появилась и прекратила рассылать ошибочные предложения по обновлению. Это расстроило тех, кто очень хотел получить последнюю версию ОС от Microsoft.