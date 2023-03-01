Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Xiaomi 13 Pro оснащен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и 1 дюймовым сенсором камеры
Xiaomi 13 Pro, 13 и 13 Lite будут доступны для покупки на веб-сайте Xiaomi с начала марта.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

На MWC 2023 Xiaomi объявила, что ее флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro выйдет на новые рынки, чтобы бросить вызов Samsung и Apple. Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 имеют характеристики которые выделяются по сравнению с другими флагманами.

Xiaomi 13 Pro получил рейтинг IP68 по защищенности от пыли и воды. Он оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем WQHD+ (исходное разрешение 3200x1440) с 3D-изогнутым экраном, соотношением сторон 20:9, пиковой яркостью 1900 нит и технологией Adaptive Sync Pro поддерживающей динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц. Частота выборки сенсорного экрана на дисплее составляет до 240 Гц для быстрого отклика на сенсорный ввод, также присутствуют датчики отпечатков пальцев под экраном и AI Face Unlock, а также 32-мегапиксельная селфи-камера на дисплее с апертурой f / 2.0 и углом обзора 89,6 °. Xiaomi 13 Pro также оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Устройство работает на новейшей мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 12 ГБ памяти LPDDR5X-8533 и 256 ГБ или 512 ГБ быстрой памяти UFS 4.0.

Все это соответствует некоторым другим флагманам Android, но возможности зарядки Xiaomi 13 Pro и настройка камеры - это совсем другая история. Xiaomi 13 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4820 мАч который может заряжаться за 19 минут в "Ускоренном режиме" и 24 минуты в "Стандартном" режиме при использовании прилагаемого зарядного устройства Smart 120 Вт HyperCharge USB-C. Кроме того телефон также поддерживает беспроводную турбозарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Блок задних камер также является одним из лучших в своем классе. Xiaomi сотрудничала с Leica в области оптики и цветопередачи, а основная камера оснащена большим 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 - по размеру он аналогичен некоторым профессиональным автономным камерам. Leica является легендарной компанией по производству камер благодаря качеству изображения и цветопередачи, а большой сенсор в конечном итоге приведет к повышению качества изображения и расширению динамического диапазона. При одинаковом разрешении более крупные сенсоры камеры способны захватывать больше света, что приводит к увеличению детализации и динамического диапазона, а также к уменьшению шума, особенно в неоптимальных условиях освещения.

Основная камера Xiaomi 13 Pro оснащена оптикой Leica VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/14-75 ASP состоящей из 8 элементов, которая поддерживается вышеупомянутым 1-дюймовым сенсором IMX989. Датчик имеет разрешение 50 МП (размер пикселя 1,6 мкм, 3,2 мкм 4-в-1 Super Pixel), а объектив имеет быструю диафрагму f/1,9 с технологией HyperOIS.

Также присутствует 75-мм телеобъектив с разрешением 50 МП, апертурой f/2.0, оптической стабилизацией изображения и поддержкой макросъемки с расстояния 10 см. Наконец, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с объективом 14 мм доступна с диафрагмой f/2,2, оптической стабилизацией изображения, углом обзора 115° и поддержкой макросъемки с расстояния 5 см с автофокусом.

Камеры Xiaomi 13 Pro оснащены процессором Xiaomi Imaging Engine и поддерживают Xiaomi ProFocus, который предлагает расширенные функции, такие как отслеживание глаз животных.

Наряду с Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Lite также появятся на новых рынках по всему миру. Xiaomi 13 имеет много общего с Pro, но не имеет большого 1-дюймового датчика камеры и имеет только 8 ГБ оперативной памяти. Xiaomi 13 Lite меньше и легче, всего 7,23 мм в толщину и весом 171 г. Он работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Модель Lite оснащена 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, аккумулятором емкостью 4500 мАч и возможностью быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт для аккумулятора емкостью 4500 мАч.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Глобальные цены еще не известны, но в настоящее время телефоны продаются по цене 1100 фунтов стерлингов (13 Pro), 850 фунтов стерлингов (13) и 420 фунтов стерлингов (13 Lite)  в магазине Xiaomi в Великобритании.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi 13
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

При предварительном заказе Xiaomi 13 и 13 Pro во Франции покупатель получит телевизор Xiaomi TV P1E
MWC 2023: состоялся глобальный выход Xiaomi 13
MWC 2023: состоялся глобальный запуск Xiaomi 13 Lite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
21
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
70
GELID выпустила 240-мм AIO систему охлаждения с производительностью 240 Вт и ценой 85 Евро
3
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
4
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
19
GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 3070 Ti – Выбираем правильную видеокарту для 2К-монитора
14
SpaceX запустила спутники «V2 Mini» для увеличения пропускной способности Starlink
+
На Украине готовы при необходимости мобилизовать дополнительные резервы
10
Windows 11 получает блокнот с вкладками, ножницы с записью видео, поиск по процессам и многое другое
1
Дешевая GeForce GTX 1070 с Авито с легкостью тянет Cyberpunk 2077, Atomic Heart и Hogwarts Legacy
20
В Вашингтоне верят, что танки M1 Abrams хорошо себя покажут на Украине
6
Российский спецназ на СВО начал применять отечественные дроны, использующие нейросеть
+
AMD Ryzen 9 7900X3D имеет по 6 активных ядер в каждом чиплете
1
Танки "Леопард" на Украине превратятся в "атакующую недвижимость"
+
В США не хватает комплектующих и запчастей для перезапуска производства ПЗРК Stinger
5
За 3 суток силы РФ поразили 7 складов с боеприпасами ВСУ
4
Как российские солдаты победили американские ружья против дронов с помощью обычной лески
6
Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A14 4G на MediaTek Helio G80
+
Какие видеокарты геймеры из РФ чаще всего покупали в феврале 2023г – не один GPU AMD не пострадал
8
ИИ генератор изображений Midjourney позволяет создавать настоящие шедевры
6

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
34
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
24
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
9
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
23
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
20
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
22
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
15
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
7
Ремейк культовой компьютерной игры Gothic получит официальную озвучку на русский язык
12
Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
30

Сейчас обсуждают

Юрий Нечипоренко
22:57
Опять этот высер
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
terenty79
22:53
В Украине назвали точное количество Калибров в армии РФ и заявили о полном истощении запасов
am8086
22:53
Если совместимости не будет, то этот высерыш сможет выстрелить только если будет подкреплен только сверхнизким ценником или сверхвыдающимися характеристиками. Последнее крайне маловероятно, как для не...
Следующая консоль Nintendo должна выйти в конце 2024 года
VRoman
22:53
"Устройство является высокоэффективным" - где значения EER и COP?
Xiaomi выпустила новый кондиционер Roufeng
terenty79
22:52
жду нормальную встройку в процах амуде. пофигу на дискретные видеокарты. на худой конец, чтоб не вешаться, пойду и интуль a380 куплю, он накой никому ненужен, ни игрокам, ни тем более чатоGPTводам.
Аналитики: новый дефицит видеокарт случится из-за роста ИИ и нейросетей
Просто Хомяк
22:51
Полученный результат в первую очередь ценен с исследовательской точки зрения для тех, кто занимался разработкой и понимает, как работает система. Перспективы практического применения на данный момент ...
Аналитики: новый дефицит видеокарт случится из-за роста ИИ и нейросетей
Степан Кирюшкин
22:50
Надеюсь блокировка не будет касаться библиотеки приобретенных и приобретаемых фильмов.
Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
VRoman
22:49
За железными новостями сюда попросту уже не ходят. Кто ходит - то не сюда.
О цифровой гигиене в нашу эпоху или "как вернуть старые добрые времена"
am8086
22:48
5600G хороший APU, но именно как APU. Рекомендовать его "в пользу мощной видеокарты" очень странно, поскольку есть варианты с менее мощным CPU с большими возможностями для дискретной видеокарты. p.s....
Почему геймерам не нужны дорогие процессоры – экономим на разгоне в пользу мощной видеокарты
evsapelkin
22:45
Вполне доволен своим 9900к и RTX 3080 . Думаю минимум на пару лет хватит .
Почему геймерам не нужны дорогие процессоры – экономим на разгоне в пользу мощной видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем