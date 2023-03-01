Xiaomi 13 Pro, 13 и 13 Lite будут доступны для покупки на веб-сайте Xiaomi с начала марта.

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На MWC 2023 Xiaomi объявила, что ее флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro выйдет на новые рынки, чтобы бросить вызов Samsung и Apple. Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 имеют характеристики которые выделяются по сравнению с другими флагманами.

Xiaomi 13 Pro получил рейтинг IP68 по защищенности от пыли и воды. Он оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем WQHD+ (исходное разрешение 3200x1440) с 3D-изогнутым экраном, соотношением сторон 20:9, пиковой яркостью 1900 нит и технологией Adaptive Sync Pro поддерживающей динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц. Частота выборки сенсорного экрана на дисплее составляет до 240 Гц для быстрого отклика на сенсорный ввод, также присутствуют датчики отпечатков пальцев под экраном и AI Face Unlock, а также 32-мегапиксельная селфи-камера на дисплее с апертурой f / 2.0 и углом обзора 89,6 °. Xiaomi 13 Pro также оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Устройство работает на новейшей мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 12 ГБ памяти LPDDR5X-8533 и 256 ГБ или 512 ГБ быстрой памяти UFS 4.0.

Все это соответствует некоторым другим флагманам Android, но возможности зарядки Xiaomi 13 Pro и настройка камеры - это совсем другая история. Xiaomi 13 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4820 мАч который может заряжаться за 19 минут в "Ускоренном режиме" и 24 минуты в "Стандартном" режиме при использовании прилагаемого зарядного устройства Smart 120 Вт HyperCharge USB-C. Кроме того телефон также поддерживает беспроводную турбозарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Блок задних камер также является одним из лучших в своем классе. Xiaomi сотрудничала с Leica в области оптики и цветопередачи, а основная камера оснащена большим 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 - по размеру он аналогичен некоторым профессиональным автономным камерам. Leica является легендарной компанией по производству камер благодаря качеству изображения и цветопередачи, а большой сенсор в конечном итоге приведет к повышению качества изображения и расширению динамического диапазона. При одинаковом разрешении более крупные сенсоры камеры способны захватывать больше света, что приводит к увеличению детализации и динамического диапазона, а также к уменьшению шума, особенно в неоптимальных условиях освещения.

Основная камера Xiaomi 13 Pro оснащена оптикой Leica VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/14-75 ASP состоящей из 8 элементов, которая поддерживается вышеупомянутым 1-дюймовым сенсором IMX989. Датчик имеет разрешение 50 МП (размер пикселя 1,6 мкм, 3,2 мкм 4-в-1 Super Pixel), а объектив имеет быструю диафрагму f/1,9 с технологией HyperOIS.

Также присутствует 75-мм телеобъектив с разрешением 50 МП, апертурой f/2.0, оптической стабилизацией изображения и поддержкой макросъемки с расстояния 10 см. Наконец, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с объективом 14 мм доступна с диафрагмой f/2,2, оптической стабилизацией изображения, углом обзора 115° и поддержкой макросъемки с расстояния 5 см с автофокусом.

Камеры Xiaomi 13 Pro оснащены процессором Xiaomi Imaging Engine и поддерживают Xiaomi ProFocus, который предлагает расширенные функции, такие как отслеживание глаз животных.

Наряду с Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Lite также появятся на новых рынках по всему миру. Xiaomi 13 имеет много общего с Pro, но не имеет большого 1-дюймового датчика камеры и имеет только 8 ГБ оперативной памяти. Xiaomi 13 Lite меньше и легче, всего 7,23 мм в толщину и весом 171 г. Он работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Модель Lite оснащена 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, аккумулятором емкостью 4500 мАч и возможностью быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт для аккумулятора емкостью 4500 мАч.

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Глобальные цены еще не известны, но в настоящее время телефоны продаются по цене 1100 фунтов стерлингов (13 Pro), 850 фунтов стерлингов (13) и 420 фунтов стерлингов (13 Lite) в магазине Xiaomi в Великобритании.