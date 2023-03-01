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Когда-то драйверы чипсета были так же важны, как и графические драйверы. Раньше вы обычно устанавливали их первыми, сразу после установки самой Windows. Эта практика отошла на второй план, поскольку все больше и больше чипсетов были стандартизированы. Но вам лучше убедиться, что вы скачали новый драйвер чипсета AMD если ваш процессор "X3D", поскольку он дает значительную оптимизацию этим чипсетам.
Эти два процессора Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D отличаются тем, что одна из их ПЗС-матриц несет чиплет 3D V-Cache сверху. Это пакет из 64 МБ SRAM в три раза превышающий емкость кэш-памяти L3 одной только этой CCD. Несоответствие конфигурации означает, что одна из ПЗС-матриц может работать на полной тактовой частоте в турборежиме, в то время как та у которой есть дополнительный кэш работает не так быстро, но выигрывает от тройного увеличения кэш-памяти.
На практике это различие означает, что некоторые приложения будут работать лучше на том или ином чиплете. Чиплет с увеличенным кешем вероятно обеспечит более высокую производительность в большинстве игр, но другие клиентские задачи с большей вероятностью выиграют от более высокой тактовой частоты CCD без дополнительного кеша.
AMD хочет убедиться, что пользователям не нужно беспокоиться об управлении этим вручную. У AMD есть два готовых драйвера, помогающих планировать приложения на правильный CCD: оптимизатор производительности 3D V-Cache и драйвер файла подготовки PPM. Первый будет динамически изменять предпочтительные ядра в зависимости от предпочтений рабочей нагрузки либо для кристалла с высокой тактовой частотой, либо для чиплета с большим объемом кэш-памяти. Между тем, последний будет ограничивать запуск игр на одном CCX или другом, что теоретически должно повысить производительность при одновременном снижении энергопотребления.
Вы сможете получить новый драйвер набора микросхем с веб-сайта AMD, но обратите внимание, что пакет драйверов фактически установит необходимое программное обеспечение только в том случае, если у вас установлен ЦП X3D во время установки драйвера. В противном случае вам придется снова установить пакет драйверов после перехода на новый ЦП.