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Кажется, что в наши дни каждая игра получает обработку трассировки лучей. Одним из первых был Quake II, который вдохнул новую жизнь в жанр шутера на арене. Теперь оригинальный Half-Life наконец-то обновился собственной обработкой трассировки лучей.
Проект стал возможен благодаря мастеру модов по трассировке лучей Султиму Цырендашеву известному под псевдонимом sultim_t, а также преданным участникам его проектов. Он также отвечал за создание DOOM с трассировкой лучей.
Молния от вортигонтов (0:50) выглядит прекрасно, а дульные вспышки некоторых видов огнестрельного оружия и свет от гаусс-пушки просто великолепны. Особое внимание было уделено отражениям. Мы видим отличный зеркальный эффект не только в зеркалах Черной Мезы, но и в отражениях оружия такого как лазерная мина.
Если вы хотите получить этот мод, установка довольно проста. Во-первых, вам понадобится оригинальная Steam-версия Half-Life 1, а не Half-Life: Source. Затем вам нужно будет получить оба файла на этой странице github, которая содержит дополнительные инструкции для DLSS, а затем извлечь их в локальную папку с Half-Life. После чего вы просто запускаете новый исполняемый файл и получаете Half-Life 1 с трассировкой лучей.
Как указано на странице загрузки, есть некоторые известные проблемы которые связаны либо с ограничениями движка, либо с тем фактом, что некоторые карты AMD с трассировкой лучей по-прежнему не работают должным образом. В большинстве случаев игроки будут довольны результатами.