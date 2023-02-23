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По словам блогера Raichu (@OneRaichu в Твиттере), процессор который изначально предназначался для использования в качестве основного для настольных ПК на базе Meteor Lake, известный как "MTL-S" был отменен. Тем не менее еще есть процессоры Meteor Lake мощностью 45–65 Вт, которые ожидаются в ближайшее время. Вместо использования чипов предназначенных для процессоров ПК, они предположительно основаны на кремнии Meteor Lake "P" предназначенном для тонких и легких ноутбуков.
Если вы не знакомы с обозначением "P" для чипов Intel, оно относится к процессорам которые находятся между полнофункциональными чипами ноутбука "H" и моделями "U" со сверхнизким потреблением энергии. Как правило они имеют TDP от 25 до 35 Вт и предназначены для ноутбуков которые балансируют между высокой производительностью и высокой мобильностью.
Эти процессоры ПК Meteor Lake не будут представлены как модели с сокетом, а вероятно будут компонентами BGA предназначенными для систем с малым форм-фактором.
Meteor Lake может найти применение в новых Мини-ПК Intel
Предыдущие утечки показали, что конфигурация ядра Meteor Lake будет состоять из шести P-ядер Redwood Cove и восьми E-ядер Crestmont. И те и другие ядра значительно изменены по сравнению с процессорами Raptor Cove и Gracemont в текущих чипах Intel. Точно так же GPU в этих чипах будет основан на Xe-LPG полученном от Alchemist и будет иметь 64 EU, что дает им 512 шейдерных ядер. Это ровно половина графического процессора Arc A380, но кто знает какие архитектурные изменения будут внесены.