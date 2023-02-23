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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
AMD Ryzen 7000 RDNA 2 демонстрирует значительный прирост производительности при разгоне до 3,1 ГГц
Хотя нормально играть на IGP RDNA 2 по прежнему можно только в CS:GO.
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Оверклокер SkatterBencher разогнал IGP RDNA 2 в Ryzen 9 7900 с его штатных 2,2 ГГц до полных 3,1 ГГц. Он сделал это используя новый GFX Curve Optimizer представленный AMD в последних версиях прошивки AGESA.

Прирост в большинстве приложений колеблется от 30 до 35%, при этом наибольшее улучшение наблюдается в Tomb Raider (2013). В этой игре наблюдался колоссальный прирост производительности на 41% - идеальное линейное масштабирование - чего обычно не наблюдается при разгоне.

Конечно эти успехи по-прежнему привели к увеличению FPS только на 5, увеличив скорость игры Tomb Raider с 12 FPS до 17 FPS при разрешении 1080p. Это все еще не совсем играбельно. Даже устаревшая CS:GO едва могла набрать 80 кадров в секунду на этом микро-графическом процессоре при разгоне; стандартные настройки приближают частоту кадров к 60. 


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Оверклокер говорит, что по иронии судьбы с интегрированной графикой AMD гораздо приятнее работать при разгоне, чем с ее дискретной графикой. SkatterBencher завершает видео признанием, что несмотря на бессмысленность этого разгона все же было весело.

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#amd ryzen 7000 rdna 2
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