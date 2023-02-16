Но Google уже выпустила решение этой проблемы.

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Хотя последнее обновление iOS было направлено на исправление нескольких проблем, оно добавило еще одну. Владельцы iPhone использующие приложение Google Photos, быстро заметили и указали, что после обновления приложение Google аварийно завершает работу сразу же после попытки его запуска.

В обновлении iOS 16.3.1 устранено несколько проблем с производительностью iCloud, неработающими запросами Siri для функции "Найти меня" и оптимизацией обнаружения сбоев для моделей iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Обновление также включало исправление уязвимости, которая могла быть использована злоумышленниками. Когда пользователи приложения Google Фото узнали о сбоях из-за упоминаемого обновления, они задались вопросом - стоит ли немедленно обновить приложение для сохранения безопасности или дождаться другого обновления для сохранения стабильности работы.

К счастью, Google быстро решила проблему со своей стороны. Вскоре после этого технический гигант выпустил обновление для приложения, заявив: "Мы исправили проблемы, о которых сообщили пользователи, и добавили новые функции, чтобы обеспечить расширенные возможности редактирования".

Если вы по-прежнему испытываете сбой приложения, возможно автоматически оно не обновилось. В этом случае вам нужно будет открыть страницу Google Фото в App Store и вручную нажать кнопку обновления. Владельцы iPad также захотят обновить свои устройства.

Уязвимости, которые были устранены как для iPhone, так и для iPad, касались приложения которое возможно могло выполнять произвольный код с привилегиями ядра, а также приложения которое позволяло обрабатывать вредоносный веб-контент, что могло привести к выполнению произвольного кода. По словам Apple, последнее могло активно эксплуатироваться.

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Apple также выпустила обновления для других своих платформ, включая версию программного обеспечения HomePod 16.3.2, iPadOS 16.3.1, tvOS 16.3.2, watchOS 9.3.1 и macOS Ventura 13.2.1.