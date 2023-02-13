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Согласно посту блогера Moore’s Law is Dead, Intel урезала спецификации своих процессоров следующего поколения. Изначально не планировалось, что эти процессоры будут иметь более шести ядер Redwood "P", но теперь количество ядер E также было сокращено вдвое до восьми (всего 14). Следовательно, в линейке Meteor Lake не будет вариантов Core i9.
Платформа LGA1851 находится в активной разработке, а процессоры Meteor Lake 14-го поколения готовятся для массовых геймеров, которым нужны модели стоимостью менее 400 долларов из линейки Core i5 и i7.
Предполагается, что облачно-ориентированная платформа E-core "Sierra Forest" будет иметь 344- и 512-ядерные конструкции. Однако после критики со стороны ключевых клиентов по поводу сроков поставки Intel делает все возможное, чтобы запустить ее к концу второго квартала 2024 года, чтобы не потерять их в пользу AMD. Sierra Forest будет иметь 144 ядра, каждое из которых содержит 8 каналов DDR5 для двухпроцессорного 288-ядерного ЦП для вышеупомянутых клиентов. Sierra Forest и Granite Rapids также получат блейд-серверы.
Granite Rapids и Sierra Forest будут иметь один и тот же сокет и матрицу ввода-вывода с контроллерами памяти, интегрированными в матрицы вычислительных комплексов (CCD). Granite будет состоять из 44 ядерных блоков, каждый из которых соединен с четырехканальным контроллером памяти DDR5. Речь идет о 80-ядерных (40×2) чипах для Granite Rapids-SP и 120-ядерных (40×3) чипах для линейки Rapids-AP.
На данный момент ничего не подтверждено. Мы знаем, что Intel готова снизить свои целевые показатели производительности, чтобы сохранить текущую дорожную карту. Meteor Lake всегда была мобильной платформой, в отличие от Arrow Lake. Однако во время последнего квартального отчета о прибылях и убытках о последней не упоминалось. Что касается центров обработки данных, то именно здесь Intel теряет больше всего, поскольку дорожные карты пересматриваются, а конкуренция усиливается.