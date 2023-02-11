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Концепция "открытого исходного кода" берет свое начало в программном обеспечении а теперь добралась до электромеханических устройств. Аппаратное обеспечение с открытым исходным кодом сейчас в моде, и вы также можете найти множество других проектов, которые становятся "открытыми". Это означает, что авторы проектов делятся схемами, планами и диаграммами. Прекрасным примером является этот набор наушников с планарным драйвером, созданный Ploopy Corporation.
Главной претензией Ploopy на известность до сих пор были трекболы.
Компания Ploopy предлагает несколько различных трекболов, а также мышь с открытым исходным кодом; если у вас есть ноу-хау и средства, вы можете просто скачать схему и построить устройство самостоятельно.
Эти новые наушники собираются по такому же принципу. Моддер crop_octagon решил собрать специальный шестиканальный эквалайзер с использованием микроконтроллера Raspberry Pi Foundation RP2040. Несмотря на схожее название, Raspberry Pico - это не одноплатный компьютер, а более упрощенный микроконтроллер.
Создатель наушников пишет, что цифровая обработка сигналов в реальном времени обычно требует больших математических вычислений, как правило, с использованием большого количества вычислений с плавающей запятой. Двухъядерный RP2040 не имеет FPU, поэтому такой подход не сработает. Вместо этого он собрал 6-полосный эквалайзер, используя целочисленную математику.
Что касается самих наушников, то они используют специально разработанные планарные драйверы, которые по утверждению компании Ploopy, предлагают частотную характеристику уровня студийных, и вы можете настроить вышеупомянутый эквалайзер, чтобы получить желаемый звук. Планарные драйверы обычно предлагают более резкий и чистый звук, чем классические динамические драйверы за счет некоторой выходной мощности, но по-видимому, наушники Ploopy решают этот недостаток, просто имея мощный усилитель.
На сайте Ploopy можно заказать комплект для самостоятельного изготовления за 110 долларов, полностью собранную пару за 222 доллара и просто загрузить материалы для самостоятельной сборки.