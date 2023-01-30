реклама
Манипуляции ИИ с источниками фото, видео и аудио с каждым днем становятся все более популярными. Теперь компания Flawless переносит эту технологию в Голливуд с дебютом TrueSync генеративного инструмента искусственного интеллекта для изменения диалогов в отснятом контенте.
На этой неделе в Твиттере было объявлено, что TrueSync принадлежит компании Flawless, занимающейся искусственным интеллектом и пост-продакшн. Основная цель инструмента - позволить пересъемку фильмов без необходимости вызывать актеров и съемочную группу в полном объеме. Таким образом, если режиссер хочет изменить текст в диалогах, сделать это проще, чем когда-либо прежде. Помимо этого, TrueSync также может включать визуальные переводы диалогов или брать текст с одного дубля и помещать их в другой.
Хотя эта технология очень продвинутая и может по-разному использоваться в кинопроизводстве, она также имеет некоторые пугающие последствия. Как отмечают в комментариях к твит-объявлению, широкое использование технологии дипфейка может еще больше подорвать доверие к СМИ и контенту в Интернете или на телевидении. Другие комментаторы также выражают обеспокоенность по поводу подавления художественного самовыражения и другие моральные опасения.
Несмотря на эти возражения, дипфейковый контент существует уже довольно давно, и с ним борются так же быстро, как он появляется. Но конечно эти проблемы также связаны с тем, кто контролирует технологию, а также с ожиданием того, что люди будут использовать критическое мышление при просмотре любого контента и искать его подтверждение другими источниками.