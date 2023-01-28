Несмотря на плохой однопоточный результат, тестовый процессор набирает 36990 баллов в многоядерном режиме.

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Специалисты по высокопроизводительным вычислениям и гипермасштабированию очень довольны процессорами Intel Xeon Max со встроенной высокоскоростной памятью HBM, но Sapphire Rapids включает в себя целую линейку процессоров охватывающую весь диапазон процессоров Xeon. Один из этих чипов только что появился в базе данных Geekbench.

Рассматриваемый процессор представляет собой Intel Xeon w9-3495X установленный на Supermicro Super Server с материнской платой X13SWA-TF. Приложение Geekbench также сообщает, что 56-ядерный процессор имеет базовую частоту 1,9 ГГц и максимальную частоту в режиме турбо 4,6 ГГц, хотя что любопытно нет упоминания о гиперпоточности, которую мы ожидаем увидеть в таком процессоре.

В результате есть еще одна странность: производительность. Ядра ЦП Sapphire Rapids являются близким родственником архитектуры Cove, используемой в процессорах Intel для настольных ПК со времен Rocket Lake, и мы ожидали, что эти чипы наберут около 2000 баллов в однопоточном тесте Geekbench.

Этот процессор набрал всего 1284 балла в однопоточном тесте Geekbench 5, что довольно плохо для современного процессора. Это наводит нас на мысль, что ЦП или его материнская плата не являются окончательными, что каким-то образом приводит к снижению производительности.

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Несмотря на плохой однопоточный результат, тестовый процессор набирает 36990 баллов в многоядерном режиме благодаря своим 56 ядрам. Эта цифра намного более конкурентоспособна с учетом количества ядер, и подтверждает, что гиперпоточность действительно включена. Другие характеристики процессора, такие как 2 МБ кэш-памяти L2 на ядро и 105 МБ кэш-памяти L3, соответствуют ранее просочившейся информации.