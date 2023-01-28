Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
56-ядерный процессор Intel Xeon W9-3495X Sapphire Rapids демонстрирует производительность в тестах
Несмотря на плохой однопоточный результат, тестовый процессор набирает 36990 баллов в многоядерном режиме.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

Специалисты по высокопроизводительным вычислениям и гипермасштабированию очень довольны процессорами Intel Xeon Max со встроенной высокоскоростной памятью HBM, но Sapphire Rapids включает в себя целую линейку процессоров охватывающую весь диапазон процессоров Xeon. Один из этих чипов только что появился в базе данных Geekbench.

Рассматриваемый процессор представляет собой Intel Xeon w9-3495X установленный на Supermicro Super Server с материнской платой X13SWA-TF. Приложение Geekbench также сообщает, что 56-ядерный процессор имеет базовую частоту 1,9 ГГц и максимальную частоту в режиме турбо 4,6 ГГц, хотя что любопытно нет упоминания о гиперпоточности, которую мы ожидаем увидеть в таком процессоре. 

В результате есть еще одна странность: производительность. Ядра ЦП Sapphire Rapids являются близким родственником архитектуры Cove, используемой в процессорах Intel для настольных ПК со времен Rocket Lake, и мы ожидали, что эти чипы наберут около 2000 баллов в однопоточном тесте Geekbench.

Этот процессор набрал всего 1284 балла в однопоточном тесте Geekbench 5, что довольно плохо для современного процессора. Это наводит нас на мысль, что ЦП или его материнская плата не являются окончательными, что каким-то образом приводит к снижению производительности.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Несмотря на плохой однопоточный результат, тестовый процессор набирает 36990 баллов в многоядерном режиме благодаря своим 56 ядрам. Эта цифра намного более конкурентоспособна с учетом количества ядер, и подтверждает, что гиперпоточность действительно включена. Другие характеристики процессора, такие как 2 МБ кэш-памяти L2 на ядро и 105 МБ кэш-памяти L3, соответствуют ранее просочившейся информации.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel xeon
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Intel готовит 344-ядерные процессоры Xeon для конкуренции с AMD Zen 4c Bergamo
Новые Intel Xeon 2024 года получат до 334 ядер
Intel подтвердила поддержку памяти DDR5-6400 будущими процессорами Xeon Granite Rapids
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
70
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
69
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
4
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
20
В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
+
Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
4
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
8
В Вашингтоне не считают, что передача Украине танков Abrams является угрозой для России
7
Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км
2
Raytheon отрицает возможность угрозы от War Thunder
+
Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
17
Майнеры красят видеокарты и модули памяти, дабы выдать их за новые
1
AMD показала диаграммы производительности и цен для видеокарт RX 6000 и RX 7000
19
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
40
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
55
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил невероятно холодный лед в межзвездном облаке
+
Обращение Зеленского показали в Белгороде, Краснодаре и Крыму по ТВ неизвестные хакеры
9
В Киеве сообщили о применении ВКС РФ гиперзвуковых «Кинжалов» в ходе сегодняшнего ракетного удара
23
Fort Solis (2023) — научно-фантастический триллер в духе игр Quantic Dream
+
США поставит Украине новейшие M1A2 Abrams, но без «секретной брони»
35

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
122
Xbox опускается на самое дно
17
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
58
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
218
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
23
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
33
Актеры кино, которые были еще и гонщиками
10
S.O.M.A. - она заставит тебя задуматься
8
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
42
Dead Space - новый эталон для ремейков видеоигр
15

Сейчас обсуждают

Les Dos
01:28
Начиная с Майдана,это прекрасная работа спец.служб англосаксов,к этой категории отнесем и США.Безграмотное управление страной привело к кровопролитию.Это не первый раз в Истории,жаль что люди настольк...
Майнеры красят видеокарты и модули памяти, дабы выдать их за новые
32Влад32
01:26
Китай собирается захватить Австралию? Что то новенькое.
Австралия намерена остановить Китай на море, установив тысячи "умных" мин
dagnoparte
01:26
А этому пацюку откуда знать? Она же давно уже драпанула из ненавистной ей россии)))
Украинское командование отметило уникальную тактику ЧВК «Вагнер»
32Влад32
01:24
Цель США - как можно больше нагадить России и как можно больше погубить населения на Украине. Чтобы боевые действия продолжались, США говорит о поддержке ВСУ танками и другой техникой. Хотя прекрасно ...
Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
Mr. Night
01:24
Жыдовской раб Зеленский и его хозяева англосаксы продолжают геноцид украинского народа. Чем больше оружия будет поставлять Коллективный Запад, тем дольше будет длиться специальная военная операция по ...
Зеленский поторапливает западных партнёров с поставками танков M1 Abrams
32Влад32
01:24
А кто у тебя в подьезде ссыт? Набил бы морду ему. Лампочка не горит? Позвони в УК и дай заявку. Хули ты про других говоришь? Сам то ты кто?
Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
Pustotnik
01:19
запомните этот твит...
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Johann Klassen
01:18
Ты, надорванный лучше "Коран"полистай. Да, сало пожри.
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
Кружит голову Боярышник
01:15
ну встань, опущенный далбаеб с дивана пропёрденного тобой
Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
Johann Klassen
01:13
Тебе уже тоже приткнули такой же???
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем