Как только пользователь загружает обновление, а затем перезагружает устройство, оно по-прежнему указывает на то, что на телефоне все еще установлен ноябрьский патч.

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Проблема в том, что как только пользователь загружает обновление, а затем перезагружает устройство, оно по-прежнему указывает на то, что на телефоне все еще установлен ноябрьский патч. Один владелец на Reddit даже сообщил, что получил 3 разных обновления, а телефон все еще сообщает только о ноябрьском патче.

Google сообщает, что обновление размером 63 МБ для Pixel 7 и около 59 МБ для Pixel 6 включает в себя исправления ошибок для управления учетной записью, безопасности и конфиденциальности, управления системой и диагностики, а также сервисов связанных с утилитами. Оно также включает обновления для различных сервисов.

Android Police сообщила о аналогичной проблеме на паре устройств Pixel 7. Первый аппарат остался на ноябрьской сборке, а второй был обновлен до Android 13 QPR2 Beta 2.1 после установки обновления Android , но исправления не вступили в силу. Тем не менее сотрудники сайта Phone Arena заявили, что смогли успешно обновить Pixel 6 и Pixel 7.

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Если вам интересно, какая версия Android работает на вашем смартфоне Pixel, выберите "Настройки" > "О телефоне" > "Версия Android". Если вы все еще используете старую версию в этом разделе вы можете проверить наличие обновлений.