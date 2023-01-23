алгоритм разгона отдает приоритет понижению температуры ЦП при достижении температуры 95°С

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Процессоры AMD Ryzen 7000 рассчитаны на работу с пределом мощности 150 Вт. Это касается всех чипов серии X, включая 16-ядерный Ryzen 9 7950X. После 150 Вт эти процессоры прибавляют очень мало производительности, а тесты показывают нулевой прирост выше 200 Вт. Известный ютубер Buildzoid протестировал свой 7950X в популярных многопоточных тестах, включая Linpack, Cinebench R23 и Geekbench 3.

Результаты были довольно интересными. При переходе от 50 Вт к 75 Вт мы видим прирост производительности на 30-45%, который возрастает до более чем 80% при 125 Вт (в 2,5 раза больше 50 Вт). При 150 Вт Ryzen 9 7950X еще на 10% быстрее, но это предел. Увеличение мощности до 200 Вт дает прирост производительности всего на 2-5%, что совершенно не стоит дополнительных 25 Вт.

Здесь вы можете видеть, что переход от 75 Вт к 150 Вт дает прирост производительности почти на 50% и соответствует разнице между вариантами X и не-X семейства Raphael. В то время как процессоры не X, имеют базовый TDP 65 Вт и дополнительный TDP 88 Вт, их аналоги X имеют максимальную мощность 230 Вт с базовым пределом мощности 170 Вт.

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Поэтому если у вас есть процессор Ryzen 7000, лучше всего обратить внимание на его охлаждение, так как алгоритм разгона установит 95°C в качестве предела для максимальной производительности. Увеличение предела мощности не окажет заметного влияния, поскольку доступный запас мощности в 230 Вт по результатам тестов больше, чем требуется.