Сотрудники игровых студий занимающиеся управлением сообществом, маркетингом или связями с общественностью, сообщали о преследовании чаще, чем сами разработчики или инженеры-программисты.

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В новом отчете Game Development Conference (GDC) подробно говорится о том, что преследование игроков по отношению к разработчикам и тем, кто работает в индустрии является серьезной проблемой.

Разработчики игр могут потратить годы на то, чтобы превратить творческую идею в реальность. Долгие часы тратятся на то, чтобы усовершенствовать каждый аспект игры, чтобы сделать первый опыт геймера приятным. Тем не менее, ускоренные сроки и простая человеческая ошибка все же могут привести к запуску игры с несколькими ошибками. Когда игроки сталкиваются с этими ошибками, они могут быть совершенно неумолимыми и набрасываться на тех, кто вдохнул жизнь в игру. Это привело к проблематичным отношениям между разработчиками, которые создают, и геймерами которые играют.

Комитет GDC не только хотел узнать, насколько серьезной проблемой по мнению разработчиков является токсичность игроков в индустрии, но также хотел получить больше информации о том, кто из них на самом деле столкнулся с этой проблемой. В то время как подавляющее большинство считало домогательства и токсичность игроков проблемой, только 40% опрошенных заявили, что это напрямую затрагивает их самих или тех с кем они работают.

Однако сотрудники игровых студий занимающиеся управлением сообществом, маркетингом или связями с общественностью, сообщали о преследовании чаще, чем сами разработчики или инженеры-программисты. Кроме того, опрошенные мужчины реже подвергались домогательствам или были свидетелями домогательств, чем женщины.

Хорошей новостью из отчета GDC стало то, что 68% опрошенных заявили, что компания в которой они работают справилась с домогательствами внутри компании. В прошлом году большое количество игровых студий осудили такое поведение игроков.

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На вопрос, как компании занимающиеся видеоиграми должны реагировать на преследование со стороны сообщества игроков опрошенные дали множество решений. Один сотрудник заявил: "Запретить, изолировать и деплатформировать". В то время как другой использовал более активный подход, предложив игровым студиям иметь доступные горячие линии и другие ресурсы для сотрудников, сталкивающихся с преследованиями со стороны сообщества. Другой разработчик просто заявил: "Примите это, не обращайте внимания, двигайтесь дальше. Громкое меньшинство - часть человеческой природы".