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В новом отчете Game Development Conference (GDC) подробно говорится о том, что преследование игроков по отношению к разработчикам и тем, кто работает в индустрии является серьезной проблемой.
Разработчики игр могут потратить годы на то, чтобы превратить творческую идею в реальность. Долгие часы тратятся на то, чтобы усовершенствовать каждый аспект игры, чтобы сделать первый опыт геймера приятным. Тем не менее, ускоренные сроки и простая человеческая ошибка все же могут привести к запуску игры с несколькими ошибками. Когда игроки сталкиваются с этими ошибками, они могут быть совершенно неумолимыми и набрасываться на тех, кто вдохнул жизнь в игру. Это привело к проблематичным отношениям между разработчиками, которые создают, и геймерами которые играют.
Комитет GDC не только хотел узнать, насколько серьезной проблемой по мнению разработчиков является токсичность игроков в индустрии, но также хотел получить больше информации о том, кто из них на самом деле столкнулся с этой проблемой. В то время как подавляющее большинство считало домогательства и токсичность игроков проблемой, только 40% опрошенных заявили, что это напрямую затрагивает их самих или тех с кем они работают.
Однако сотрудники игровых студий занимающиеся управлением сообществом, маркетингом или связями с общественностью, сообщали о преследовании чаще, чем сами разработчики или инженеры-программисты. Кроме того, опрошенные мужчины реже подвергались домогательствам или были свидетелями домогательств, чем женщины.
Хорошей новостью из отчета GDC стало то, что 68% опрошенных заявили, что компания в которой они работают справилась с домогательствами внутри компании. В прошлом году большое количество игровых студий осудили такое поведение игроков.
На вопрос, как компании занимающиеся видеоиграми должны реагировать на преследование со стороны сообщества игроков опрошенные дали множество решений. Один сотрудник заявил: "Запретить, изолировать и деплатформировать". В то время как другой использовал более активный подход, предложив игровым студиям иметь доступные горячие линии и другие ресурсы для сотрудников, сталкивающихся с преследованиями со стороны сообщества. Другой разработчик просто заявил: "Примите это, не обращайте внимания, двигайтесь дальше. Громкое меньшинство - часть человеческой природы".