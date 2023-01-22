Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Более 90% разработчиков игр считают преследование со стороны игроков серьезной проблемой
Сотрудники игровых студий занимающиеся управлением сообществом, маркетингом или связями с общественностью, сообщали о преследовании чаще, чем сами разработчики или инженеры-программисты.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

В новом отчете Game Development Conference (GDC) подробно говорится о том, что преследование игроков по отношению к разработчикам и тем, кто работает в индустрии является серьезной проблемой. 

Разработчики игр могут потратить годы на то, чтобы превратить творческую идею в реальность. Долгие часы тратятся на то, чтобы усовершенствовать каждый аспект игры, чтобы сделать первый опыт геймера приятным. Тем не менее, ускоренные сроки и простая человеческая ошибка все же могут привести к запуску игры с несколькими ошибками. Когда игроки сталкиваются с этими ошибками, они могут быть совершенно неумолимыми и набрасываться на тех, кто вдохнул жизнь в игру. Это привело к проблематичным отношениям между разработчиками, которые создают, и геймерами которые играют.

Комитет GDC не только хотел узнать, насколько серьезной проблемой по мнению разработчиков является токсичность игроков в индустрии, но также хотел получить больше информации о том, кто из них на самом деле столкнулся с этой проблемой. В то время как подавляющее большинство считало домогательства и токсичность игроков проблемой, только 40% опрошенных заявили, что это напрямую затрагивает их самих или тех с кем они работают.

Однако сотрудники игровых студий занимающиеся управлением сообществом, маркетингом или связями с общественностью, сообщали о преследовании чаще, чем сами разработчики или инженеры-программисты. Кроме того, опрошенные мужчины реже подвергались домогательствам или были свидетелями домогательств, чем женщины.

Хорошей новостью из отчета GDC стало то, что 68% опрошенных заявили, что компания в которой они работают справилась с домогательствами внутри компании. В прошлом году большое количество игровых студий осудили такое поведение игроков.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

На вопрос, как компании занимающиеся видеоиграми должны реагировать на преследование со стороны сообщества игроков опрошенные дали множество решений. Один сотрудник заявил: "Запретить, изолировать и деплатформировать". В то время как другой использовал более активный подход, предложив игровым студиям иметь доступные горячие линии и другие ресурсы для сотрудников, сталкивающихся с преследованиями со стороны сообщества. Другой разработчик просто заявил: "Примите это, не обращайте внимания, двигайтесь дальше. Громкое меньшинство - часть человеческой природы".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игровое сообщество #разработчики игр
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США объяснили почему не будут поставлять танки Abrams Украине
27
В Москве на крыше здания Минобороны разместили систему ПВО «Панцирь-С1»
73
В России предлагают отказаться от обязательной страховки ОСАГО в связи с дефицитом автозапчастей
6
Белорусский "Горизонт" представил полупрозрачный телевизор с коммерческой стоимостью
8
Украинские военные модифицировали тарелки Starlink и установили их на разведывательные дроны
14
В Нидерландах "приспособили" навоз в качестве топлива для трактора
2
Япония и Нидерланды определятся со своими санкциями против Китая к концу месяца
+
В сети появились фото российских Су-34 на учениях в Беларуси с противокорабельными ракетами Х-35У
3
В России наладили серийный выпуск уникальной газовой турбины на 110 МВт – Siemens уже не актуальна
10
Карта расширения X670 XPANSION KIT превращает материнские платы с чипсетом B650 в X670
5
Почему российские геймеры покупают дорогие видеокарты NVIDIA – брендовый MSI против бюджетного Palit
10
21.01.2023 новолуние будет самым близким к Земле за более чем 1000 лет
+
Лучшие и худшие видеокарты NVIDIA в магазинах РФ – экономим на брендах и ищем выгодные цены
9
Пресса раскопала старое выступление Дженсена Хуанга – основатель NVIDIA обещает дешёвые видеокарты
14
Зеленский уже открыто требует передать Украине танки Leopard
12
Макдональдс по ошибке выдал клиенту вместо еды пакет с $5 000 наличными
2
Оперативная память DDR5-7200 и DDR5-7600 подешевела в одном из магазинов РФ
4
61 видеокарта AMD Radeon RX 6900 ХТ сгорела по вине майнера – геймеры могут остаться без компенсации
10
Морские пехотинцы США победили робота DARPA, спрятавшись под картонной коробкой
2
Чип M2 Pro с 19-ядерным GPU только на 12% уступает M1 Max в тесте Metal
1

Популярные статьи

Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
63
Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя
93
В США объяснили, почему Украине не нужны американские и немецкие танки M1 Abrams и Leopard-2
16
Почему новый стратегический ракетоносец АПЛ Columbia так тревожит Пентагон
5
Радиаторы, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
50
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Январь)
2
Мини-ПК от Beelink: SEi12 и SER6 для фанатов Intel и AMD
29
Ретро и видеокарты: GeForce 2 MX Super и GeForce 2 Pro
15
Все что нам известно про линейку флагманов Galaxy S23
4
Украинские HIMARS смогут дотянуться до Крыма и Таганрога – чем опасны управляемые ракеты GMLRS
56

Сейчас обсуждают

LoL
04:19
А ты полетишь нахуй.
На Украине пока не нашли доказательств того, что используемые Россией «дроны» имеют иранское происхождение
Barash
04:15
Да в бан просто полетишь и всё. Нашёл проблему.
На Украине пока не нашли доказательств того, что используемые Россией «дроны» имеют иранское происхождение
sop18
04:14
Опять зеркалишь, монопейсовый ?))) Это вас как раз отлавливают и не пускают на Украинушке))). Эй, хазарин, до тебя еще укровоенком не добрался ?)))
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
хахахер
04:12
нехер давать танки современные хохлам.Украина и так с голой жопой и скоро рухнет-19:06 21.01.2023 Ушедший в отставку Арестович впервые заговорил о поражении Киева
Бывшая глава Минобороны Германии запретила проводить инвентаризацию танков Leopard
LoL
03:55
У тебя на подкорке уже засела мысль, что ты идёшь нахуй всед за этими полит высерами на сайте про компьютерные железяки. Буду в каждом высере "редакции" не по тематике сайта слать тебя нахуй. Привыка...
На Украине пока не нашли доказательств того, что используемые Россией «дроны» имеют иранское происхождение
Антон Васильев
03:55
то что у вашего племени мозгов нет, так это тут все знают! Какой тебе поверпоинт в линуксе, совсем уже мозги пропил?
СМИ: выручка разработчиков отечественных ОС выросла в 2022 году «в разы»
Елисей Карачев
03:20
Битые кристаллы
Обнаружена причина частых поломок RX 6900 XT: видеокарты выводит из строя майнинг криптовалюты
Barash
03:15
Кто решил? Ты, клоун? Который думает, что от его высеров в коментах что-то изменится.
На Украине пока не нашли доказательств того, что используемые Россией «дроны» имеют иранское происхождение
SeTi2019
03:11
У нас закупили отечественное.... Мой офис. Пока кому пробовали ставить визжат, что унылое гуано, дайте Майковский. Сам посмотрел, покопался. Внешность была обманчива, визуально вроде бы было ничего, н...
СМИ: выручка разработчиков отечественных ОС выросла в 2022 году «в разы»
Sergej V
03:10
главное верить что твои простынки кто то читает, а не проматывает колёсиком мышки :)
Китай vs США: КНР разворачивает истребители J-16 во всех театрах военных действий НОАК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем