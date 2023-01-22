Tom's Hardware сообщает, что даже на плате оснащенной внешним тактовым генератором, этот тип разгона недоступен с процессором Raptor Lake.

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Разгон BCLK - это метод изменения базовой тактовой частоты материнской платы, на основе которой определяются все остальные тактовые частоты. Вы должны проводить его не на K процессорах, потому что их множители не поддаются изменению. Естественно, это также увеличивает тактовую частоту процессора, и вносит нестабильность в другие шины. Вот почему вам нужен внешний тактовый генератор.

Энтузиасты обнаружили, что "не-K" ЦП 12-го поколения можно было разогнать таким образом, но поначалу в этом не было особого смысла, потому что все материнские платы поддерживающие разгон BCLK, изначально были высокопроизводительными материнскими платами для разгона.

Однако производители материнских плат, такие как MSI, выпустили такие платы, как MAG B660M Mortar Max. Это относительно недорогая системная плата, которая даже не поддерживает обычный разгон процессора, но включает в себя внешний тактовый генератор и переключатель в системной прошивке для обратного переключения на микрокод, который сделал возможным этот тип разгона. С этой недорогой платой вы можете разогнать Core i5-12400 до тактовой частотой 5 ГГц и более, и получить высокую игровую производительность за небольшие деньги.

Tom's Hardware сообщает, что даже на плате, оснащенной внешний тактовым генератором этот тип разгона недоступен с процессором Raptor Lake. Сайт разместил изображения выше, которые ясно показывают, что хотя этот метод работает с процессорами 12-го поколения, он просто недоступен на Raptor Lake.

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Это немного досадно, учитывая, что последние процессоры Intel предлагают некоторые значительные улучшения для игровой производительности, в первую очередь наличие дополнительного кэша L2 в каждом ядре процессора.