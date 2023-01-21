Хотя Radeon RX 7900 XTX не может достичь обещанных AMD 3 ГГц в играх, разогнанная карта Radeon значительно превосходит эту цифру при вычислительной нагрузке.

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Одним из наиболее необычных заявлений сделанных в прошлом году, было заявление AMD о том, что графический процессор Navi 31 был "разработан для работы на частоте 3 ГГц". Энтузиасты аппаратного обеспечения знают, что даже частота топовой Radeon RX 7900 XTX редко приближается к 3 ГГц. Однако в некоторых рабочих нагрузках 7900 XTX может значительно превысить эту тактовую частоту. ComputerBase протестировала XTX в сравнении с GeForce RTX 4080 с обеими разогнанными картами и обнаружила, что Navi 31 может достигать 3,5 ГГц в тесте Blender - и при этом не потребляет слишком много энергии.

В лаборатории ComputerBase использовались карты Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro и GeForce RTX 4080 TUF OC, обе модели были изготовлены по индивидуальному заказу. ComputerBase сообщает, что эталонный дизайн RX 7900 XTX бесполезен для данного теста, поскольку не обладает необходимой частотой и предел его мощности ограничен 408 Вт.

Вместо этого карта Sapphire, которая была протестирована, сразу разгоняется выше эталонной частоты, достигая около 2700 МГц в Metro Exodus. Отчасти это связано с тем, что у нее более высокий предел мощности в 433 Вт, и его можно увеличить до 500 Вт. Тем не менее, ComputerBase сообщает, что средняя игровая тактовая частота "максимально разогнанной" карты Sapphire составляет всего около 2832 МГц в играх - немного меньше обещанных AMD числа 3 ГГц.

Любопытная деталь заключается в том, что хотя она не может достичь 3 ГГц в играх, разогнанная карта Radeon значительно превосходит это число при вычислительной нагрузке. На самом деле, даже штатная Radeon RX 7900 XTX может выдавать 3050 МГц в бенчмарке Blender, но разогнанная модель достигла пика в 3548 МГц, хотя и не особенно стабильно. Небольшое снижение до 3455 МГц сделало ситуацию стабильной, что по-прежнему является высокой частотой для графического процессора.

Еще более интересным фактом является то, что несмотря на ограничение мощности в 500 Вт, что является жестким ограничением для производительности в играх, карта Sapphire Nitro даже близко не приближается к ней в Blender, потребляя всего 374 Вт. 374 Вт - это по-прежнему огромная мощность для графического процессора, но это намного меньше, чем 500 Вт которые та же карта использовала в играх.

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