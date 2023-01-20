Адаптер упростит правильное подключение, чтобы разъем вашей видеокарты не расплавился.

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Для новых графических процессоров NVIDIA требуется новый кабель питания 12VHPWR. Это означает новые проблемы для всех их владельцев. В нынешнем виде адаптеры с 8-контактного кабеля на 12VHPWR громоздки, а карты для которых они требуются крупногабаритные. Но на помощь приходит CableMod. Компания планирует выпустить адаптер 12VHPWR, который облегчит прокладку кабелей и даже упростит правильное подключение, чтобы разъем вашей видеокарты не расплавился.

NVIDIA использует 16-контактный кабель 12VHPWR для RTX 40-й серии поскольку он потенциально позволяет давать в четыре раза больше энергии, чем 8-контактный кабель PCIe, и это может упростить прокладку кабеля. Хотя последний пункт верен только в том случае, если у вас есть новый блок питания ATX 3.0 с родным кабелем 12VHPWR. В противном случае вам придется подключать несколько 8-контактных кабелей PCIe к громоздкому разветвителю, а огромный размер современных видеокарт означает, что у вас может быть мало свободного места в вашем корпусе. В конце прошлого года CableMod пообещала, что разработает угловой адаптер, чтобы облегчить эту проблему.

CableMod опубликовала фотографию своего прототипа разъема (выше), который как утверждается, уже проходит испытания отраслевыми экспертами. Разъем будет поставляться в вариантах с углом поворота 90 и 180 градусов, что позволит вам более аккуратно прокладывать кабели избегая их перекручивания.





Также есть еще одно важное преимущество адаптера - он может уберечь разъем 12VHPWR от перегрева. Мы столкнулись с волной плавящихся разъемов 12VHPWR после запуска NVIDIA RTX 40-й серии, и большинство экспертов теперь согласны, что это результат того, что кабели не были подключены до конца. Эти ошибки чаще встречаются, когда вы пытаетесь подключить несколько тяжелых кабелей к адаптеру, который подключается к графическому процессору большого размера и едва помещается в вашем корпусе. Адаптер CableMod имеет высоту менее 23 мм, что упрощает надежное подключение кабеля и обеспечивает прокладку кабелей без чрезмерного натяжения разъема.

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CableMod не назвал точную дату выпуска, но сроки на его веб-сайте предполагают начало производства в январе и выпуск в феврале.