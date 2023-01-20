включая видеокарту GeForce RTX 4090 и Intel Core i7-13700K Raptor Lake 13-го поколения.

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Бренд eMachines был широко представлен в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Возвращаясь к той эпохе, в последнем эпизоде GeForce Garage (канал моддинга NVIDIA) корпус игрового ПК eMachines eMonster 500a 1999 года выпуска получает новую жизнь с современным оборудованием, включая видеокарту GeForce RTX 4090.

Несмотря на то, что для размещения всего современного оборудования потребовалась некоторая модификация, внешне по нему не скажешь, что это серьезный ПК, пока не заглянешь внутрь. Снаружи владелец GeForce Garage Дуайт Лакманн сохранил оригинальный бежевый дизайн, дополненный устаревшими наклейками на передней панели.

Лакманн сообщает, что это была его первая ретро сборка, и изначально он хотел использовать Compaq Presario с выдвижным держателем компакт-дисков спереди, потому что именно он был у него, когда он впервые начал играть на ПК. Тем не менее, он переключился на корпус eMachines, чтобы сохранить обещание бренду Never Obsolete, данное в прошлом году.





В качестве процессора Лакманн выбрал Intel Core i7-13700K Raptor Lake 13-го поколения. Он отказался от флагманского Core i9-13900K, поскольку был обеспокоен проблемой рассеивания тепла.

Лакманн также оснастил ретро корпус материнской платой ASUS ROG Strix B660-I, 32 ГБ оперативной памяти G.Skill TridentZ RGB DDR5-6400, 2 ТБ Western Digital SN850 SSD и, конечно же GeForce RTX 4090 с блоком питания ASUS ROG Strix 1000 Вт. В этой сборке также есть элемент жидкостного охлаждения с нестандартными деталями от EKWB для процессора.

Установка всего этого оборудования внутрь потребовала некоторых модификаций корпуса. Он просверлил пару 120-миллиметровых отверстий - одно сзади и одно сбоку - для улучшения воздушного потока, а также попытался просверлить пару больших 140-миллиметровых отверстий снизу. К сожалению, нижняя часть корпуса не пережила модификацию, но Лакманн решил эту проблему, распечатав на 3D-принтере специальную основу и ножки.

Помимо некоторых других незначительных модификаций, Лакманн сообщает, что материнская плата mini-ITX и GeForce RTX 4090 "идеально подходят" для этого корпуса. Он также отлично выглядит с золотой и фиолетовой темой внутри.

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В конце концов, корпус eMachines 1999 года был преобразован в мощный современный игровой ПК, способный воспроизводить новейшие игры в разрешении 4K с трассировкой лучей. По словам Лакманна, он получил около 110 кадров в секунду в Portal при 4K и максимальных настройках, 120 кадров в секунду в Warhammer 40K Darktide при 4K с ультранастройками и включенной трассировкой лучей и 120 кадров в секунду в The Witcher 3 Wild Hunt с последним патчем трассировки лучей 4.0, также работающим в разрешении 4K с настройками установленными на ультра.