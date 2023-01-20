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Gigabyte устанавливает рекорд скорости DDR5 11 ГБ/с
Для рекорда оверклокеру не понадобилось дополнительное охлаждение памяти.
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Gigabyte и ее собственный оверклокер HiCookie установили новый мировой рекорд по самой высокой скорости памяти DDR5. Официальный рекорд подтвержденный сайтом HWBOT теперь составляет 11 135 МТ/с. Или 11 135 ГГц, если вы предпочитаете более распространенный, хотя и технически неверный способ подсчета скорости передачи данных. 

HiCookie установил рекорд используя собственную и еще не выпущенную память DDR5-8333 Aorus от Gigabyte, которая установлена на материнской плате Z790 Aorus Tachyon вместе с процессором Intel Core i9-13900K Raptor Lake 13-го поколения.


HiCookie не нужно было использовать экзотическое охлаждение, по крайней мере для оперативной памяти - он достиг DDR5-11135 используя только поток окружающего воздуха с испытательного стенда под открытым небом. Он установил охладитель LN2 поверх ЦП, как видно из видео выше, но низкие температуры не потребовались, чтобы разогнать ОЗУ до новых высот.

Однако есть некоторые замечания. Во-первых похоже, что HiCookie установила рекорд на одном модуле, а не на двух модулях работающих в более предпочтительной двухканальной конфигурации. И во-вторых, этот рекордный прогон потребовал немного уменьшить тайминги до 64 (CL) - 127 (tRCD) - 127 (tRP) - 127 (tRAS) - 254 (tRC) с Command Rate 2T.

Эпоха памяти DDR5 только начинается, и более высокие скорости передачи данных обычно достигаются при более низких настройках задержки по сравнению с DDR4. Во многих случаях прирост скорости компенсирует более высокие тайминги, хотя на самом деле это зависит от конкретных настроек и от того, какой тест или рабочая нагрузка используются для измерения производительности.

Gigabyte быстро обновила страницу материнской платы Z790 Aorus Tachyon, чтобы отметить рекордный разгон памяти. Эта материнская плата в основном предназначен для таких тестов, хотя ничто не мешает вам использовать ее у себя дома. Ну, за исключением ее редкости и цены - мы нашли ее в продаже у продавца на торговой площадке Newegg за 1260долларов. 

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