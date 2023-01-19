Технический сайт CNET изначально не объяснил, что эти посты были написаны ИИ, что вызвало бурю негодования, вынудившее CNET решить эту проблему.

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Все, кто занимается творческой работой, будь то изобразительное искусство, писательство, музыка, кино или даже химическая инженерия, должны быть обеспокоены тем, что ИИ в какой-то момент заменит их на работе. Этого не происходит прямо сейчас (если вы не работаете в редакции сайта CNET), но рано или поздно это произойдет. Однако "в конце концов" может не означать "скоро", и нет лучшего доказательства этого, чем то, что происходит на CNET.

Технический сайт начал публиковать статьи оптимизированные для поиска, с базовой информацией о лучших финансовых методах и инвестициях. CNET опубликовал двенадцать из них за день с заголовками явно предназначенными для привлечения читателей из веб-поиска.

Эти посты написаны не человеком. Они написаны ИИ похожим на чат-бот ChatGPT. В то время как CNET утверждает, что статьи "просматриваются, проверяются и редактируются редактором-человеком с тематическим опытом", блог Futurism рассмотрел несколько статей и обнаружил вопиющие ошибки во всех из них.

В одной из статей ИИ пишет такие вещи: "если вы вложите 10 000 долларов на сберегательный счет, который ежегодно приносит 3% годовых, вы заработаете 10 300 долларов в конце первого года". Хотя очевидно, что ваш заработок составит только 300 долларов. Подобные элементарные ошибки - настоящая проблема, и это далеко не единственный пример.

CNET изначально не объяснил, что эти посты были написаны ИИ, что вызвало бурю негодования, вынудившую CNET решить эту проблему.

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В случае с этой конкретной статьей CNET опубликовал огромное исправление внизу страницы, которое решает все проблемы. Мы действительно должны отдать должное CNET за то, что они признали ошибки, а не исправляли их без предварительного уведомления, но дело в том, что компания не должна была публиковать статьи написанные ИИ, без чрезвычайно тщательного редактирования.