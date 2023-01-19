и будет потреблять гораздо меньше энергии TDP 160 Вт

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NVIDIA изменила конфигурацию своей еще не анонсированной видеокарты GeForce RTX 4060 Ti понизив TDP. Ожидается что он будет равен 160 Вт. Это на 20% ниже, чем у RTX 3060 Ti (200 Вт), также эти новые карты RTX 40 должны превзойти показатели производительности RTX 3060 Ti.

В своих обновлениях спецификаций видеокарты для RTX 4060 Ti Kopite7kimi не упоминает тактовые частоты графического процессора, но все другие ключевые характеристики, такие как максимальная производительность видеокарты FP32, размер/скорость видеопамяти и другие характеристики, остаются без изменений.

Если новый RX 4060 Ti сможет продемонстрировать достойные преимущества в производительности по сравнению со своим предшественником на архитектуре Ampere, то шаг NVIDIA следует приветствовать. Однако любая польза, вызванная энергоэффективностью будет потеряна если "зеленая команда" завысит цену на новую карту.

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Если данные верны и RTX 4060 Ti имеет TDP 160 Вт, это должно дать надежду производителям компьютеров Mini-ITX и SFF, которые ищут вариант с высокой производительностью. Kopite7kimi уже заявил, что эта карта откроет возможности очень производительных, но практичных компактных видеокарт, работающих достаточно тихо с одним или двумя вентиляторами.