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NVIDIA изменила конфигурацию своей еще не анонсированной видеокарты GeForce RTX 4060 Ti понизив TDP. Ожидается что он будет равен 160 Вт. Это на 20% ниже, чем у RTX 3060 Ti (200 Вт), также эти новые карты RTX 40 должны превзойти показатели производительности RTX 3060 Ti.
В своих обновлениях спецификаций видеокарты для RTX 4060 Ti Kopite7kimi не упоминает тактовые частоты графического процессора, но все другие ключевые характеристики, такие как максимальная производительность видеокарты FP32, размер/скорость видеопамяти и другие характеристики, остаются без изменений.
Если новый RX 4060 Ti сможет продемонстрировать достойные преимущества в производительности по сравнению со своим предшественником на архитектуре Ampere, то шаг NVIDIA следует приветствовать. Однако любая польза, вызванная энергоэффективностью будет потеряна если "зеленая команда" завысит цену на новую карту.
Если данные верны и RTX 4060 Ti имеет TDP 160 Вт, это должно дать надежду производителям компьютеров Mini-ITX и SFF, которые ищут вариант с высокой производительностью. Kopite7kimi уже заявил, что эта карта откроет возможности очень производительных, но практичных компактных видеокарт, работающих достаточно тихо с одним или двумя вентиляторами.