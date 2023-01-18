Память нового стандарта также обеспечит более высокие скорости передачи данных.

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В то время как в большинстве ноутбуков до недавнего времени использовались традиционные модули памяти SO-DIMM (Small Outline Dual In-Line Memory Module) уже появилась новая ОЗУ. Стандарт Dell CAMM представленный в прошлом году теперь поддерживается JEDEC, торговой организацией, которая устанавливает и ратифицирует стандарты памяти.

CAMM расшифровывается как Compression Attached Memory Module, и это совершенно другой форм-фактор, чем SO-DIMM, и это означает, что они не взаимозаменяемы в одном ноутбуке (или мини-ПК). Старший инженер Том Шнелл разработал CAMM для Dell, которая владеет патентом на эту конструкцию. Очевидное опасение заключается в том, что такой стандарт может противоречить концепции открытого дизайна. Тем не менее, Dell неоднократно заявляла, что CAMM не является частной собственностью.

По сравнению с модулями SO-DIMM модуль CAMM на 57 процентов тоньше. Для мобильных рабочих станций с оперативной памятью 128 ГБ модули SO-DIMM потребуют более толстого корпуса, чем CAMM.

В дополнение к более высокой плотности памяти, CAMM также должна обеспечить более высокие скорости передачи данных. Кроме того, существует потенциальная выгода от охлаждения, в зависимости от того, как оно реализовано в конструкции ноутбука.

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