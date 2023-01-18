Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Модули памяти для ноутбуков стандарта CAMM на 57 процентов тоньше чем SO-DIMM
Память нового стандарта также обеспечит более высокие скорости передачи данных.
рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

В то время как в большинстве ноутбуков до недавнего времени использовались традиционные модули памяти SO-DIMM (Small Outline Dual In-Line Memory Module) уже появилась новая ОЗУ. Стандарт Dell CAMM представленный в прошлом году теперь поддерживается JEDEC, торговой организацией, которая устанавливает и ратифицирует стандарты памяти.

CAMM расшифровывается как Compression Attached Memory Module, и это совершенно другой форм-фактор, чем SO-DIMM, и это означает, что они не взаимозаменяемы в одном ноутбуке (или мини-ПК). Старший инженер Том Шнелл разработал CAMM для Dell, которая владеет патентом на эту конструкцию. Очевидное опасение заключается в том, что такой стандарт может противоречить концепции открытого дизайна. Тем не менее, Dell неоднократно заявляла, что CAMM не является частной собственностью. 

По сравнению с модулями SO-DIMM модуль CAMM на 57 процентов тоньше. Для мобильных рабочих станций с оперативной памятью 128 ГБ модули SO-DIMM потребуют более толстого корпуса, чем CAMM.

В дополнение к более высокой плотности памяти, CAMM также должна обеспечить более высокие скорости передачи данных. Кроме того, существует потенциальная выгода от охлаждения, в зависимости от того, как оно реализовано в конструкции ноутбука.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#dell camm
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

JEDEC сообщила, что технология оперативной памяти Dell CAMM для ноутбуков заменит SO-DIMM
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
141
Сериал по The Last of Us привёл критиков и зрителей в восторг: рейтинг 96 из 100 обеспечен
6
Горят и будут гореть: в Кремле прокомментировали поставки западных танков Украине
3
Северный поток можно восстановить за год - интересно по чьей инициативе
2
Министр Обороны Германии подала в отставку
3
Sony заблокирует контент полученный по параллельному импорту на своих телевизорах и приставках
35
В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
+
В Кремле прокомментировали слухи о второй волне частичной мобилизации в России
24
Тропоэластин: Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта
+
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
32
Видеокарты NVIDIA начали дешеветь в магазинах РФ - скидки на флагманы доходят до 15%
21
В Швеции обнаружено крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов
3
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
12
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
53
Xiaomi 13 Pro использует лишь около 80% площади сенсоров основной и телефото камер
+
GeForce RTX 4070 Ti не заинтересовала геймеров из РФ – растут продажи брендовых GeForce RTX 4080
13
Нидерланды выступают против ограничения экспорта в Китай оборудования, использующего зрелую литографию
3
Почему время жёстких дисков ушло, и какой SSD стоит взять экономному пользователю в 2023 году
17
Башенный кулер SilverStone с 92-мм вентилятором 5000 об/мин может отвести 270 Вт от новых Intel Xeon
3
Samsung Galaxy Book2 Go — бюджетный ноутбук с процессором Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
+

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
61
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
5
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
39
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
22
Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
4
О казино под названием World of Tanks: Великий Белорусский Рандом и раки с микрофонами
26
Самые нелепые и странные технические гаджеты за последние 25 лет
1
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
31
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
6

Сейчас обсуждают

Ghost_killer
16:19
Советую тебе сходить к нему
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
OgoGoLog
16:19
"соблюдать права всех" Это возможно, только когда отвалятся амбиции у всех без исключения стран или индивидуумов, но это уже недостижимая утопия.
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
Вдова Zystax
16:19
Ты меня за 10 лет не вычислил. Да это очко из интернета, но у тебя оно ещё хуже.
Польская разведка: Россия не имеет ни планов, ни желания восстанавливать украинские города
Ghost_killer
16:19
Для того чтобы курить норм видеокарту нужно уметь логиниться на опребеленных сайтах, та же rx 6600 норм тащит игры в фхд, с i3-i5 или r3-r5 выйдет норм сборка чуть дороже плойки или бокса
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
Апшеронский Самец
16:18
Так это же не мой туалет, ты нашёл фотографию с интернета. И ты живёшь не в апшеронске, потому что у меня здесь связи, я бы тебя давно уже вычислил бы ты в апшеронске.
Польская разведка: Россия не имеет ни планов, ни желания восстанавливать украинские города
spambomber22
16:17
Что случилось с Грефой? Женился и дал обет гетеросексуализма?
«Сбербанк» наконец-то начал работать в Крыму
Вдова Zystax
16:17
Украина сама живет что ей подадут, они сами тащат унитазы со всего света. Если у тебя нет унитаза буду макать тебя в твой:
Польская разведка: Россия не имеет ни планов, ни желания восстанавливать украинские города
3000kyky Sakh
16:17
Я не понял о чем речь и к чему относится. Конечно я не пророссийский, хоть и служил в подмосковьеНо я не меньший русский, чем любой из тут пишущих. Только я не купался в российской пропаганде лет трид...
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
Nuclear1
16:16
Про розницу точная инфа? Не купить его будет никак?
Представлена линейка Intel Core T 13-го поколения: i9-13900T с частотой до 5,3 ГГц
hiveliberty
16:16
Ты за новостями хоть следи, фантазер. Там уже донесли о проблемах с испарительной камерой.
Igor's LAB считает баг в контроле вентиляторов причиной выпуска новых версий GPU для GeForce RTX 40
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем