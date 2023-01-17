Эта нестандартной карта еще не установлена на ПК, так как моддер ожидает прибытия некоторых ключевых частей для сборки ПК.

реклама

Многие люди согласятся с тем, что NVIDIA проделала хорошую работу по разработке своих видеокарт Founders Edition, как в отношении производительности охлаждения, так и в отношении эстетической привлекательности. Конечно, последнее совершенно субъективно. Тем не менее, мы думаем, что большинство людей также согласятся с тем, что модифицированная энтузиастом GeForce RTX 4080 Founders Edition в бело-черных тонах отлично выглядит. Эти фото предоставлены пользователем Reddit TeknoMage13.

"Я использовал аэрозольный баллончик с белой грунтовкой Valspar с высокой адгезией, но в следующий раз воспользуюсь аэрографом. Я следовал руководству по разборке NVIDIA 4090, но оставил печатную плату на радиаторе, потому что не хотел заменять прокладки и термопасту. В работе я использовал набор инструментов iFixit", - сообщил пользователь.

На данный момент эта нестандартной карта еще не установлена на ПК, так как моддер ожидает прибытия некоторых ключевых частей для сборки ПК. По завершении бело-черная GeForce RTX 4080 будет установлена на материнской плате NZXT N7 B650E вместе с процессором AMD Ryzen 7 7800X3D.

Ryzen 7 7800X3D - это 8-ядерный/16-поточный процессор на базе Zen 4 с тактовой частотой от 4,4 ГГц до 5 ГГц, но особенно хорош его 3D V-кэш объемом 104 МБ кэш-памяти L2 + L3.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Что касается GeForce RTX 4080, то это второй по скорости графический процессор в модельном ряду NVIDIA. В большинстве тестов карта превосходит как GeForce RTX 3080 Ti предыдущего поколения, так и GeForce RTX 3090 Ti.