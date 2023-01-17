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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Энтузиаст перекрасил NVIDIA GeForce RTX 4080 FE в черно-белом стиле
Эта нестандартной карта еще не установлена на ПК, так как моддер ожидает прибытия некоторых ключевых частей для сборки ПК.
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Многие люди согласятся с тем, что NVIDIA проделала хорошую работу по разработке своих видеокарт Founders Edition, как в отношении производительности охлаждения, так и в отношении эстетической привлекательности. Конечно, последнее совершенно субъективно. Тем не менее, мы думаем, что большинство людей также согласятся с тем, что модифицированная энтузиастом GeForce RTX 4080 Founders Edition в бело-черных тонах отлично выглядит. Эти фото предоставлены пользователем Reddit TeknoMage13.

"Я использовал аэрозольный баллончик с белой грунтовкой Valspar с высокой адгезией, но в следующий раз воспользуюсь аэрографом. Я следовал руководству по разборке NVIDIA 4090, но оставил печатную плату на радиаторе, потому что не хотел заменять прокладки и термопасту. В работе я использовал набор инструментов iFixit", - сообщил пользователь.

На данный момент эта нестандартной карта еще не установлена на ПК, так как моддер ожидает прибытия некоторых ключевых частей для сборки ПК. По завершении бело-черная GeForce RTX 4080 будет установлена на материнской плате NZXT N7 B650E вместе с процессором AMD Ryzen 7 7800X3D.

Ryzen 7 7800X3D - это 8-ядерный/16-поточный процессор на базе Zen 4 с тактовой частотой от 4,4 ГГц до 5 ГГц, но особенно хорош его 3D V-кэш объемом 104 МБ кэш-памяти L2 + L3.

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Что касается GeForce RTX 4080, то это второй по скорости графический процессор в модельном ряду NVIDIA. В большинстве тестов карта превосходит как GeForce RTX 3080 Ti предыдущего поколения, так и GeForce RTX 3090 Ti.

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#nvidia geforce rtx 4080 fe
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