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В начале прошлой недели сайт HKEPC опубликовал в Твиттере список карт серии NVIDIA GeForce RTX 4000, которые получат изменения. В этот список входила GeForce RTX 4070, в которой графический процессор будет заменен на AD104-251. В GeForce RTX 4080 графический процессор будет заменен на AD103-301 вместо стандартного AD103-300. Предполагается, что это поможет сократить расходы за счет уменьшения производственных накладных расходов.
После этой публикации в Твиттере партнеры по производству начали подтверждать изменения. Videocardz сообщает: "Gainward подтверждает, что оба варианта видеокарты имеют одинаковые тактовые частоты, TDP и конфигурацию графического процессора", но с различиями, которые требуют внесения изменений в печатную плату, что должно снизить затраты. Что касается 4070, вариант RTX 4070 "251" потребует меньше деталей, чем вариант "250", и в целом должен снизить затраты на производство.
Однако с тех пор возникли некоторые вопросы о том, как эти изменения в GeForce RTX 4070 и 4080 фактически снизят затраты. HKEPC недавно сообщил в Твиттере, что для RTX 4070 стоимость материалов будет снижена всего примерно на 1 доллар. Такая небольшая экономия, как правило не стоит вложений, если только не задумано что-то большее. Во всяком случае это не приведет к снижению цен для потребителей. В настоящее время мы ждем дальнейших комментариев от партнеров или самой NVIDIA для разъяснения этих изменений.