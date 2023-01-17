Это поможет сократить расходы за счет уменьшения производственных накладных расходов.

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В начале прошлой недели сайт HKEPC опубликовал в Твиттере список карт серии NVIDIA GeForce RTX 4000, которые получат изменения. В этот список входила GeForce RTX 4070, в которой графический процессор будет заменен на AD104-251. В GeForce RTX 4080 графический процессор будет заменен на AD103-301 вместо стандартного AD103-300. Предполагается, что это поможет сократить расходы за счет уменьшения производственных накладных расходов.

После этой публикации в Твиттере партнеры по производству начали подтверждать изменения. Videocardz сообщает: "Gainward подтверждает, что оба варианта видеокарты имеют одинаковые тактовые частоты, TDP и конфигурацию графического процессора", но с различиями, которые требуют внесения изменений в печатную плату, что должно снизить затраты. Что касается 4070, вариант RTX 4070 "251" потребует меньше деталей, чем вариант "250", и в целом должен снизить затраты на производство.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Однако с тех пор возникли некоторые вопросы о том, как эти изменения в GeForce RTX 4070 и 4080 фактически снизят затраты. HKEPC недавно сообщил в Твиттере, что для RTX 4070 стоимость материалов будет снижена всего примерно на 1 доллар. Такая небольшая экономия, как правило не стоит вложений, если только не задумано что-то большее. Во всяком случае это не приведет к снижению цен для потребителей. В настоящее время мы ждем дальнейших комментариев от партнеров или самой NVIDIA для разъяснения этих изменений.