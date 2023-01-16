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NVIDIA и Google выступают против приобретения Microsoft Activision
NVIDIA поддерживает опасения FTC о том, что покупка может нарушить баланс на рынке и привести к уменьшению потребительского выбора.
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Эта новость поступила к нам через Bloomberg, которое ссылается на анонимные источники в отрасли; Google и NVIDIA отказались комментировать этот вопрос. Тем не менее, обеим компаниям имеет смысл выступить против слияния, если они считают, что это нанесет ущерб игровому бизнесу в целом. Google управляет платформой Android на которой размещено множество игр созданных Activision, и Microsoft может предпринять действия наносящие ущерб этому потоку доходов.

Несмотря на то, что NVIDIA не использует такую платформу как Android, более 45% доходов компании приходится на игровой рынок. Жалоба NVIDIA не направлена явно против слияния, а вместо этого поддерживает опасения FTC о том, что покупка может нарушить баланс на рынке и привести к уменьшению потребительского выбора.

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Со своей стороны, Microsoft стремилась успокоить опасения соперников и конкурентов. Компания быстро согласилась оставить флагманскую франшизу Call of Duty доступной для платформ Nintendo в течение как минимум десяти лет. Однако Call of Duty - не единственная проблема. Учитывая всю оппозицию слиянию Microsoft Activision, с каждым днем это событие кажется все менее и менее вероятным.

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#microsoft activision
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