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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
плат нет в наличии, но можно вернуть деньги
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Видеокарты AMD RDNA 3 были встречены в основном положительными отзывами, когда они были выпущены в прошлом месяце. Однако недавняя серия возвратов видеокарт привела к обнаружению неисправной испарительной камеры вызывавшей тепловое дросселирование. На Radeon RX 7900 XTX была зафиксирована температура до 110°C под нагрузкой. Что еще хуже, AMD и ее партнеры похоже не имеют достаточных складских запасов для замены неисправных блоков.

Игорь из Igor’s Lab - один из тех, кто ждет замену своему флагману RDNA 3 за 1000 долларов. Изначально его заверили, что замена будет предоставлена в течение двух недель, но когда указанный срок прошел, получил следующий ответ:

"Мы понимаем, что вы хотите заменить свой RX 7900 XTX. Важно знать, что в данный момент мы не можем заменить вашу карту, так как на наших складах таких нет в наличии. Мы можем провести замену, как только запасы будут пополнены, но сейчас у нас нет предполагаемой даты пополнения. Если вместо этого вы предпочитаете денежное возмещение, мы можем обработать этот возврат немедленно и предоставить вам стикер для возврата, чтобы вы могли отправить карту обратно на наш склад."

AMD Германия Игорю


В интервью PCWorld глава Radeon Скотт Херкельман заявил, что затронуто лишь небольшое количество графических процессоров. Источники Игоря, однако утверждают, что от 9% до 11% случаев возвратов уже зарегистрированы, и у партнеров AMD просто нет достаточного количества видеокарт, чтобы заменить их.

Igor’s Lab объясняет, что длительный производственный процесс видеокарты делает тестирование качества и устранение неполадок невероятно сложными. Большинство графических процессоров тестируются с печатной платой и памятью на заводах партнеров AMD, а радиатор устанавливается на более позднем этапе. Тестирование качества видеокарт Radeon RX 7900 XTX в основном проводится на ранних стадиях (без вторичного радиатора) с использованием собственного прототипа. Вот почему тестирование качества ни разу не выявило неисправный эталонный радиатор.

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Игорь предполагает, что поставки Radeon RX 7900 XTX и, в свою очередь доступность в настоящее время останутся ограниченными из-за этого производственного сбоя.

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#amd radeon rx 7900 xtx
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