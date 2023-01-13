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В Великобритании принят закон об обязательном гигабитном домашнем Интернете
Новый закон гарантирует, что больше людей переезжающих в новые дома будут иметь готовое широкополосное соединение с пропускной способностью гигабит, когда строительство будет завершено.
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Новые дома в Соединенном Королевстве будут построены с гигабитным широкополосным доступом в Интернет благодаря новым законам, которые вводятся в действие. Законы облегчат покупателям жилья и некоторым арендаторам переход на высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет.

В мире который требует от людей домашнего подключения к Интернету, многим все еще трудно получить доступ к высокоскоростным подключениям по месту жительства. Такие варианты, как Starlink несколько улучшили ситуацию, но все еще существует большие проблемы со скоростью интернета по всему миру. Правительство Великобритании пытается восполнить пробел для некоторых жителей страны с помощью новых законов, которые потребуют, чтобы все строящиеся новые дома имели гигабитные широкополосные соединения.

На данный момент гигабитный широкополосный интернет доступен более чем на 72 процентах территории Великобритании. Новый закон гарантирует, что больше людей переезжающих в новые дома будут иметь готовое широкополосное соединение с пропускной способностью гигабит, когда строительство будет завершено. Это устранит необходимость в дорогостоящих и разрушительных работах по установке после того, как дома будут построены, и позволит жителям получить наилучший доступ в Интернет, как только они въедут.

Еще один новый закон также облегчит установку более быстрых интернет-соединений в многоквартирных домах, когда арендодатели неоднократно игнорируют запросы своих жителей на доступ к высокоскоростным соединениям. Закон о телекоммуникационной инфраструктуре (при аренде имущества) уже вступил в силу в Англии и Уэльсе, упрощая поставщикам широкополосного интернета доступ к установке оборудования в многоквартирных домах. Предполагается, что в результате нового закона будет подключаться дополнительно 2100 жилых домов в год.

"Ничто не должно мешать людям воспользоваться преимуществами лучшего широкополосного доступа, будь то бездействие арендодателя или бездействие застройщика", - отметила министр цифровой инфраструктуры Джулия Лопес. "Благодаря нашим новым законам миллионы арендаторов больше не будут лишены доступа к широкополосному доступу из-за бездействия их арендодателя, а те кто переезжает в недавно построенные дома могут быть уверены, что у них будет доступ к самым быстрым скоростям интернета в день их въезда".

Согласно данным приведенным в правительственной технической консультации, около 12 процентов, примерно 25 300 домов, по-прежнему не имели доступа к полному оптоволоконному соединению после строительства в 2022 году. Новые правила строительства гарантируют, что строители домов будут по закону обязаны строить в Англии перспективные дома с гигабитной широкополосной связью следующего поколения в качестве стандартной практики в процессе строительства.

Для разработчиков будет установлен предел стоимости подключения для каждого дома, при этом те, кто не сможет обеспечить гигабитное соединение в рамках ограничения, установят следующее самое быстрое доступное соединение. Кроме того, когда гигабитное соединение недоступно в пределах ограничения, все равно необходимо установить гигабитную инфраструктуру, такую как воздуховоды, камеры и точки подключения. Это гарантирует, что эти дома будут готовы к более высоким скоростям, когда они будут доступны.

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