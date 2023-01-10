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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
С сегодняшнего дня Microsoft прекращает поддержку для Windows 7 и 8.1
Большая часть ПК с Windows 7 и Windows 8/8.1 будут легкой добычей для любых уязвимостей нулевого дня, которые появятся в ближайшие недели и месяцы.
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Поддержка Windows 7 и Windows 8/8.1 наконец подошла к концу, и сегодня отмечается последний день расширенного жизненного цикла каждой операционной системы. Это означает, что с сегодняшнего дня Microsoft больше не поддерживает ни одну из этих ОС.

Для многих пользователей это уже давно так: Microsoft прекратила выпуск обновлений безопасности для Windows 7 три года назад (14 января 2020 г.), за исключением компаний, которые заплатили за расширенную поддержку. Но теперь третий и последний год расширенной поддержки подошел к концу, а это означает, что Microsoft полностью завершила обновление ОС, выпущенной более 14 лет назад.

Точно так же сегодня конец поддержки для Windows 8.1. Ранее Microsoft предупреждала пользователей, призывая их обновить свои ПК до Windows 11 или вообще купить новый ПК.

"Напоминаем, что поддержка Windows 8.1 прекратится 10 января 2023 года, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться. Если у вас есть устройства под управлением Windows 8.1, мы рекомендуем обновить их до более новой версии и поддерживаемой версии Windows. Если ваши устройства не соответствуют техническим требованиям для запуска более новой версии Windows, мы рекомендуем вам заменить его на устройство с поддержкой Windows 11", - говорится в документе службы поддержки Microsoft.

Ваш ПК с Windows 7 или Windows 8/8.1 не перестанет работать после сегодняшнего дня - вы по-прежнему сможете  использовать его, как раньше, для тех из вас, кто все еще использует одну из этих устаревших ОС, - но Microsoft больше не будет распространять обновления программного обеспечения или исправления безопасности для этих систем. Microsoft также не будет оказывать техническую поддержку на эти ОС.

Microsoft может время от времени делать исключения, как это было, когда она исправляла Windows XP для защиты от вируса-вымогателя WannaCry. Но это редкая ситуация. Большая часть ПК с Windows 7 и Windows 8/8.1 будут легкой добычей для любых уязвимостей нулевого дня, которые появятся в ближайшие недели и месяцы. Теоретически злоумышленники могут уделить особое внимание использованию Windows 7 и Windows 8/8.1 сейчас, когда эти операционные системы больше не получают обновления безопасности.

Хотя многие пользователи перешли на более новые операционные системы, миллионы ПК все еще работают под управлением Windows 7 и Windows 8/8.1. По данным StatCounter, на эти версии Windows в совокупности приходится около 14,5% всех ПК с Windows.

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#microsoft #windows 7
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