В этом году Apple может наконец избавиться от порта Lightning, заменив его на USB-C для всех моделей iPhone 15.

9 января 2007 года Стив Джобс сообщил прессе и всему миру, что Apple анонсирует три новых продукта; iPod, телефон и интернет-коммуникатор. Застигнув прессу врасплох он сказал, что это не три отдельных устройства, а одно целое под названием iPhone. После этого объявления большая часть доходов Apple была получена от этой линейки продуктов и согласно последней статистике компания продала 2,32 миллиарда устройств.



Samsung продолжает оставаться на втором месте после Apple, и продала более 2 миллиардов устройств Galaxy S.

реклама

До появления первого iPhone современные телефоны того времени отличались меньшими экранами, физическими клавишами и отсутствием сенсорного дисплея. Вскоре после анонса компаниям, подобным Google и Microsoft, не потребовалось много времени, чтобы создать собственное программное обеспечение с поддержкой мультитач, хотя Microsoft решила, что ее мобильная платформа больше не является конкурентоспособной, в то время как ОС Android от Google процветает и по сей день.

С тех пор айфоны только улучшались, но не обошлось без некоторых спорных решений. Конечно, дисплеи стали крупнее, появилось множество камер с кучей функций, а время автономной работы более чем приемлемое, но некоторые решения многим не понравились. Например, удаление 3,5-мм аудиоразъема в 2016 году вынудило производителей телефонов Android следовать тому же подходу, что вызвало недовольство клиентов.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В прошлом году Apple начала продавать в США модели iPhone 14 без физического лотка для SIM-карты, и мы уверены, что в ближайшие годы это изменение будет принято в других странах и другими производителями смартфонов. К счастью, в этом году Apple может наконец избавиться от порта Lightning, заменив его на USB-C для всех моделей iPhone 15. У первого iPhone даже не было порта Lightning, и он полагался на фирменный 30-контактный разъем Apple для зарядки аккумулятора.



За все, что Apple удалила из своих iPhone, мы также получили компенсацию. Например, функция Emergency SOS через спутник и функция обнаружения столкновений могут спасти жизни, а беспроводная зарядка Qi делает вещи намного удобнее.