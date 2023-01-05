Начиная с Chrome версии 110, пользователям необходимо будет использовать Windows 10 или более позднюю версию, чтобы продолжать получать будущие выпуски Chrome и важные исправления безопасности.

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В потоке новостей с CES 2023 легко забыть, что Google планирует прекратить поддержку своего популярного браузера Chrome на миллионах ПК с Windows.

Несколько недель назад Google объявил, что версия Chrome 109 станет последней сборкой, в которой сохранится поддержка платформ Windows 7 и Windows 8/8.1. Начиная с Chrome версии 110 пользователям необходимо будет использовать Windows 10 или более позднюю версию, чтобы продолжать получать будущие выпуски Chrome и важные исправления безопасности. На данный момент выпуск Chrome версии 110 запланирован на 7 февраля 2023 года.

"Старые версии Chrome продолжат работать, но для пользователей этих операционных систем больше не будет выпускаться обновлений. Если вы в настоящее время используете Windows 7 и Windows 8/8.1, мы рекомендуем вам перейти на поддерживаемую версию Windows, чтобы получать последние обновления безопасности и функции Chrome", - объясняет Google.

Это означает, что у пользователей с Windows 7 и 8 есть всего четыре недели, чтобы спланировать изменение, при условии, что дата не изменится. На данный момент последней стабильной сборкой Chrome является версия 108.0.5359.125. Версия 109 еще не выпущена, поэтому вполне возможно, что Google может отложить выпуск Chrome 110.

Стоит отметить, что изначально Google планировала прекратить поддержку Windows 7 еще 15 июля 2021 года. Однако проблемы связанные с пандемией вынудили Google расширить поддержку. Во время расширения Google указал, что 22 процента корпоративных организаций еще не обновились до Windows 10.

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Произойдет ли это в следующем месяце или через какое-то время, оно затронет миллионы ПК. Судя по данным StatCounter на Windows 7 приходится 11,2% всех ПК с Windows, а на Windows 8 и 8.1 в совокупности приходится 3,26%. Так что это 14,46 процента всех систем Windows.