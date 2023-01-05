Складной 10,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 4:3 можно расширить до 12,4 дюйма с соотношением сторон 16:10.

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Samsung впервые продемонстрировал некоторые продукты "Future of OLED" на выставке CES 2023. Вероятно наиболее интересным новым решением для дисплеев представленным Samsung является гибридный складной экран OLED-экран, который также выдвигается в стороны с помощью выдвижного механизма.

Samsung надеется выйти на рынки смарт-устройств и ноутбуков с помощью своих новых дисплеев Flex Hybrid OLED. Складной 10,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 4:3 можно расширить до 12,4 дюйма с соотношением сторон 16:10. Для более крупных планшетов или рынка ноутбуков Samsung предлагает аналогичную трансформирующуюся панель с диагональю от 13 до 14 дюймов, которую можно развернуть и расширить, чтобы получить 17,3-дюймовый экран.

Также выяснилось, что у Samsung есть две версии складного и выдвижного OLED-экрана большего размера. В одном варианте экран складывается и выдвигается на одну сторону. Второй вариант также разворачивается, но обе стороны могут выдвигаться увеличивая видимую область экрана. Второй вариант на фото ниже.

Наряду с привлекательными вариантами расширения экрана, которые создают большие дисплеи из меньших форм-факторов, у Samsung есть несколько важных дополнительных технологий. Это будут не только экраны, привлекательные благодаря своей расширяемости, они также будут предлагать отличную насыщенность цвета благодаря использованию квантовых точек в новом материале OLED HyperEfficient EL, усовершенствованному алгоритму оптимизации, и IntelliSense AI от Samsung.

Samsung также подготовила к выставке CES 2023 демонстрацию своей новой цифровой кабины, демонстрирующую продукт предназначенный для автомобильного рынка. На изображении ниже показана кабина в сочетании с тремя экранами, но она предназначена не для игр, а для того, чтобы дать участникам CES 2023 возможность попробовать использование автомобильных дисплеев от Samsung для вождения авто.

Полностью интегрированный дисплей в кабине автомобиля сочетает в себе 34-дюймовый и 15,6-дюймовый дисплеи для управления автомобилем, мониторинга и развлечений. Samsung заявляет, что центральный изгиб основного дисплея 700R "обеспечивает оптимальный уровень обзорности в режиме вождения, что помогает водителю сосредоточиться на дороге".

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