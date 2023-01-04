Объявление компании было незаметно размещено на странице поддержки и указано в сабреддите r/Apple.

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Недавно Нью-Йорк стал первым штатом США, принявшим закон защищающий права потребителей на ремонт собственных устройств. Хотя в закон были внесены некоторые изменения в пользу OEM-производителей, это все же шаг в правильном направлении. Тем не менее, большинство компаний по-прежнему будут искать, чтобы кто-то другой ремонтировал их смартфоны, если с ним что-то пойдет не так, например из-за неисправного аккумулятора. Если у вас есть iPhone старше модели iPhone 14, его замена будет стоить вам немного больше, если на ваше устройство не распространяется гарантия.

С 1 марта 2023 года Apple повысит стоимость негарантийной замены батареи на 20 долларов для всех моделей iPhone 13 и старше. На данный момент компания берет 70 долларов за замену батареи на большинстве моделей iPhone.

Компания также рассматривает возможность снижения различий между моделями Pro и стандартными моделями с точки зрения функций в семействе смартфонов iPhone 15. Некоторые из дополнений, которые могут появиться в непрофессиональных версиях, - это функция Dynamic Island, более высокая частота обновления и 48-мегапиксельная камера как у iPhone 14 Pro. Это связано с более низкими, чем ожидалось продажами iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

Если у вас есть AppleCare или AppleCare + замена батареи будет бесплатной. AppleCare+ должен быть приобретен во время покупки устройства или в течение 60 дней после покупки iPhone.

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Apple также увеличивает стоимость негарантийной замены батареи для Mac и iPad. Если вам нужно заменить аккумулятор в MacBook Air, это будет стоить вам на 30 долларов больше, а замена аккумулятора MacBook Pro - на 50 долларов. Стоимость замены аккумулятора на новых моделях iPad увеличится на 20 долларов. Эти изменения цен также вступят в силу 1 марта 2023 года.