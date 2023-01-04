Был сделан вывод, что конструкция испарительной камеры AMD кажется вполне обоснованной.

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Испарительная камера AMD Radeon RX 7900 XTX была вскрыта в попытке выявить какие-либо очевидные недостатки в ее конструкции. Опять же, главным героем этой загадочной истории о перегреве RX 7900 XTX является Роман "der8auer" Хартунг, эксперт по разгону и ютубер.

На выходных der8auer убедился, что перегрев AMD Radeon RX 7900 XTX были вызваны проблемой конструкции испарительной камеры. Сегодня в новом видео он вскрыл кулер этой видеокарты своим прецизионным фрезерным станком. Первыми шагами в проникновении внутрь испарительной камеры было снятие срезов до тех пор, пока не стала видна внутренняя структура.





Структурные столбики быстро стали очевидны как главная особенность дизайна. Вы можете увидеть эти столбики, которые помогают поддерживать структуру камеры под давлением, на нескольких изображениях в этой статье.

Далее расследование обнаруживает структуры под областью, которая может находиться в непосредственном контакте с графическим процессором AMD. Der8auer утверждает, что эти крупные распорки окружены спеченным медным материалом, довольно хрупким, но пористым. В контактной сетке испарителя изображенной ниже оказалось немного влаги.

Присмотревшись к разобранному кулеру der8auer предположил, что жидкость используемая в испарительной камере, была просто водой после теста на прикосновение и запах.

Наконец был сделан вывод, что конструкция испарительной камеры AMD кажется вполне обоснованной. Однако der8auer и Игорь Валлоссек считают, что в системе просто недостаточно жидкости. К сожалению, мы не можем быть уверены в этом - из-за вскрытия единственного образца и отсутствия научных измерений содержания жидкости в открытой испарительной камере.

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