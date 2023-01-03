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Der8auer нашел виновника скачков температуры Radeon RX 7900 XTX
Проблема кроется в конструкции испарительной камеры, присутствующей в конструкциях производства AMD (MBA).
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Оверклокер der8auer считает, что "у AMD большие проблемы" после завершения серии тестов на партии видеокарт Radeon RX 7900 XTX. Незадолго до Рождества мы сообщили о том, что AMD подтвердила начало своего исследования скачков температуры Radeon RX 7900 XTX и XT, но der8auer опередил AMD своим выводом о том, что проблема в конструкции испарительной камеры, присутствующей в конструкциях производства AMD (MBA).

Физический недостаток в испарительной камере сильно отличается от предыдущих предположений источника повышенной температуры. Множество тестировщиков сначала пришли к выводу, что давление установки кулера было причиной проблем с разницей температур после того, как было замечено, что переустановка кулера и повторное нанесение термопасты могли исправить ситуацию. Другие отметили, что различная ориентация установки видеокарты имела значение.

В своем новом видео размещенном ниже, der8auer показал, что его исследования первоначально были сосредоточены на вертикальном и горизонтальном монтаже видеокарт. Он разработал приспособление для безопасного переключения ориентации графического процессора во время работы ПК (см. изображение выше). Однако, глядя на график температур горячих точек видеокарты и графического процессора (см. ниже) der8auer понял, что проблема в испарительной камере.


Затем нужно было разобраться четырьмя потенциальными проблемами испарительной камеры:

Неоптимальное давление в камере

Неоптимальное количество жидкости

Проблема, связанная с материалами испарительной камеры / выбором жидкости

Ошибка физического проектирования, поэтому цикл испарения/конденсации невозможен.

der8auer указывает, что испарительная камера перестает работать оптимально из-за того, что пар просто остается слишком горячим, чтобы снова конденсироваться в жидкость. Без непрерывного фазового перехода жидкость-газ-жидкость испарительная камера не работает должным образом.

Согласно графика замеров датчиков температуры жидкость в испарительной камере не конденсируется

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По словам der8auer, по сравнению с относительно небольшим количеством сообщений о проблемах перегрева и плавления разъемов 12VHPWR, многие страдают от проблемы перегрева видеокарт AMD Radeon. TechTuber добавил, что отзыв может потребоваться "для всей серии кулеров MBA". Будем надеяться, что руководители NVIDIA устоят перед искушением дразнить AMD и, в конечном счете клиентов купивших эти продукты нового поколения, поскольку поскольку оба производителя допускают ошибки.

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#radeon rx 7900 xtx
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