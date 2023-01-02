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Мобильный NVIDIA GeForce RTX 4090 превосходит флагман 30 серии в тесте Geekbench на 54%
Мобильный GeForce RTX 4090 обладает 76 вычислительными блоками, что соответствует 9728 ядрам CUDA и 16 ГБ памяти.
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Если утечки верны, NVIDIA представит свою первую линейку графических процессоров серии GeForce RTX 40 для ноутбуков на мероприятии GeForce Beyond всего за несколько дней до официального начала выставки Consumer Electronics Show на следующей неделе. Предположительно, это будет флагманский мобильный графический процессор GeForce RTX 4090. Пока мы ждем официального представления, просочились его некоторые характеристики и данные о производительности.

Интересно, что NVIDIA так и не выпустила мобильную GeForce RTX 3090 для ноутбуков, хотя есть настольный вариант (как и GeForce RTX 3090 Ti). Вместо этого самым быстрым мобильным графическим процессором для геймеров является GeForce RTX 3080 Ti, который оснащен 7424 ядрами CUDA, 16 ГБ памяти GDDR6, передающей данные через 256-битную шину, настраиваемый диапазон тактовой частоты от 1125 до 1590 МГц и настраиваемый диапазон мощности от 80 Вт до 150 Вт.

Конечно, это мощный графический процессор для ноутбуков, но если ранние тесты верны, он вот-вот будет обойден видеокартой следующего поколения. На Geekbench появился список в котором освещаются несколько основных характеристик грядущей GeForce RTX 4090 в мобильной версии, а также оценка OpenCL для приблизительного сравнения. 

Список указывает на модель "Notebook X370SNx", которая может быть эталонной платформой для тестирования. Предполагая, что спецификации не были подделаны, он оснащен процессором Intel Core i9-13900HX, 32 ГБ оперативной памяти и мобильным графическим процессором GeForce RTX 4090.

Глядя на раздел GPU выясняется, что GeForce RTX 4090 обладает 76 вычислительными блоками, что соответствует 9728 ядрам CUDA. Это тот же состав ядра, что и у настольной GeForce RTX 4080, оснащенной графическим процессором ADA103. Мобильный графический процессор показан с 16 ГБ памяти, хотя вероятно это GDDR6, а не GDDR6X как в настольной версии 4080.

В списке также указана частота Boost 2040 МГц. Настольная видеокарта 4080 разгоняется до 2505 МГц. Мы ожидаем, что NVIDIA будет придерживаться своей формулы, позволяющей своим партнерам по оборудованию настраивать свои мобильные графические процессоры в соответствии с различными спецификациями и диапазонами мощности, но в этой конкретной конфигурации (о которой мы не знаем TGP) RTX 4090 набирает 210 290 баллов OpenCL в Geekbench. Geekbench указывает средний балл OpenCL для мобильной GeForce RTX 3080 Ti на уровне 136 008. По сравнению с этим показателем мобильная GeForce RTX 4090 показала результат на 54,6% выше.

Согласно Geekbench средний балл OpenCL для настольной GeForce RTX 4080 составляет 266 376, что на 27,7% выше, чем просочившаяся оценка для мобильных устройств.

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В целом, это впечатляющий показатель для следующего флагманского графического процессора NVIDIA для ноутбуков. Интересно каково энергопотребление этой видеокарты и, в связи с этим, какое охлаждение для нее необходимо.

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#nvidia geforce rtx 4090
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