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Исследователь безопасности раскрывает тревожный недостаток в умных колонках Google Home
Исследователь установил, что преступники могут использовать уязвимость в умных колонках и прослушивать разговоры их владельцев.
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В этом году Google наградил исследователя безопасности суммой 107 500 долларов за обнаружение уязвимостей в умных колонках компании. Исследователь продемонстрировал, что эти уязвимости можно использовать для привязки дополнительных учетных записей к устройствам умного дома Google, а затем контролировать устройства в преступных целях, включая подслушивание владельцев устройств. К счастью, исследователь сообщил об этой уязвимости в Google, а не злоупотребил ею, но неизвестно был ли он первым кто обнаружил и использовал эти уязвимости.

Устройства умного дома Google предназначены для управления телефонами с установленным приложением Google Home. Это приложение взаимодействует со смарт-устройствами по протоколу HTTPS, который представляет собой зашифрованный протокол связи. Однако исследователь обнаружил, что он может использовать рутированный телефон Android и скрипт найденный на GitHub для перехвата и расшифровки этого HTTPS-трафика, позволяя ему читать трафик в виде открытого текста. Затем, прочитав сообщения между его Google Home Mini и телефоном, на котором запущено приложение Google Home, исследователь смог определить точные запросы используемые для добавления учетной записи Google на устройство умного дома Google.

Вооружившись этими знаниями, исследователь смог создать и отправить на свой Google Home Mini специальный запрос, который связал вторую учетную запись Google с устройством. При этом исследователь доказал, что любой неавторизованный человек может незаметно припарковаться рядом с домом, в котором установлено устройство "умный дом" Google, и по беспроводной сети связать бэкдор аккаунта Google с указанным устройством. После установления связи с этой учетной записью злоумышленник может покинуть зону и удаленно отдавать команды смарт-устройству.

Исследователь также обнаружил, что преступник может злоупотреблять этим несанкционированным доступом для выполнения нескольких вредоносных действий. Возможно самый неприятный эксплойт, продемонстрированный исследователем, - это возможность создать процедуру телефонного звонка на взломанном устройстве. Эта стандартная функция звонит по указанному номеру телефона и передает звук с микрофона смарт-устройства. Примечательно, что устройства умного дома Google не издают никаких звуковых уведомлений при совершении телефонного звонка и не пульсируют светодиодами как обычно, когда микрофон активен; вместо этого светодиоды просто светятся синим цветом. Таким образом злоумышленник может настроить процедуру телефонного звонка, чтобы прослушивать разговоры происходящие в доме, где находится скомпрометированный умный динамик.

Помимо подслушивания исследователь обнаружил, что злоумышленник может использовать несанкционированный доступ к устройствам умного дома Google для выполнения произвольных HTTP-запросов в сетях к которым подключены эти устройства, предоставляя злоумышленникам доступ к внутренним сетям жертв. Исследователь также продемонстрировал возможность чтения и записи произвольных файлов на скомпрометированных устройствах.

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К счастью Google устранил эти уязвимости, добавив несколько улучшений безопасности в процессы привязки и настройки учетных записей. Будем надеяться, что злоумышленники больше не смогут использовать устройства умного дома способами продемонстрированными исследователем. Однако мы не знаем, использовали ли злоумышленники эти уязвимости до того, как Google устранил их.

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#умные колонки #google home
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