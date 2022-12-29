Большая часть записей была сделана в афганском городе Кандагар летом 2012 года, но на втором устройстве были отпечатки пальцев и сканы радужной оболочки глаза американских военнослужащих, дислоцированных в Иордании в 2013 году

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В 2021 году новостной сайт The Intercept сообщил, что талибы изъяли биометрические устройства оставленные американскими военными в Афганистане, что дало им идентифицирующую информацию о тех, кто работал с американскими войсками. Группа исследователей из Германии под названием Chaos Computer Club, возглавляемая Матиасом Марксом, задалась вопросом действительно ли так легко получить строго засекреченные военные данные. Они купили на eBay несколько излишков военных биометрических сканеров и обнаружили, что они приобрели биометрические данные тысяч людей.

Устройства, известные как портативное межведомственное оборудование для обнаружения личности (HIIDE), предназначены для гарантированной точной идентификации человека, даже если его внешний вид сильно изменился. HIIDE собирает отпечатки пальцев, сканирование радужной оболочки и фотографии для распознавания лиц и сохраняет эти данные на карте памяти. Согласно сообщению в New York Times, компьютерный клуб Chaos, который занимается биометрическими исследованиями, обнаружил что карта памяти на одном из купленных им устройств HIIDE не была стерта. Она содержала имена, национальное происхождение, фотографии, отпечатки пальцев и сканирование радужной оболочки глаза 2632 человек.

Большая часть записей была сделана в афганском городе Кандагар летом 2012 года, но на втором устройстве были отпечатки пальцев и сканы радужной оболочки глаза американских военнослужащих дислоцированных в Иордании в 2013 году. Маркс выразил удивление по поводу того, что американские военные даже не попытались защитить данные. Данные хранились на карте памяти, поэтому удалить данные перед продажей биометрических сканеров было бы совсем легко.

Устройства, оставленные в Афганистане, могут содержать такие же точные данные, что сделает почти невозможным для бывших союзников США скрыться от талибов. Это может усилить призывы предоставить убежище, чтобы вывезти этих людей из Афганистана.

Министерство обороны заявило, что оно не видело данные и поэтому не может "подтвердить подлинность просочившихся данных или иным образом прокомментировать их". Однако потребовало, чтобы любое оборудование с конфиденциальной информацией было возвращено военным для анализа. Компьютерный клуб Chaos заявляет, что учитывая конфиденциальный характер данных, он планирует удалить все что найдет. Эти устройства способны хранить до 22 000 полных биометрических профилей, так что технически все могло быть намного хуже.

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