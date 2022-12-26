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По заявлению Apple в сбоях iPhone 14 виновато программное обеспечение
Apple просит владельцев затронутых iPhone 14 не паниковать, сообщают что компания работает над данной проблемой и что обновление программного обеспечения находится в разработке для устранения проблемы.
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Если на дисплее вашего iPhone 14 появились горизонтальные линии при выходе из сна или при загрузке, нет необходимости отправлять его на замену, потому что так уверяет Apple.

В Reddit растет число владельцев iPhone 14, жалующихся на горизонтальные линии которые проходят по их экранам. Эти линии возникают случайным образом при загрузке или пробуждении телефона ото сна. Пострадавшие пользователи отнесли свои телефоны в местный Apple Store за разъяснениями или заменой телефона, сославшись на проблему связанную с оборудованием. Однако после проведения диагностики служба поддержки Apple указала на сбой iOS.

В одной из жалоб пользователей сообщалось: "Я заметил, что когда телефон просыпается на экране мигают горизонтальные линии. Это происходит случайным образом, а не каждый раз когда телефон просыпается. Иногда это всего одна линия, иногда несколько". Когда пользователь принес его в Apple Store, "они провели диагностику, и все стало хорошо. Технический специалист сказал мне, что проблема не в оборудовании, а в программном обеспечении". Другие пользователи поделились аналогичным опытом, когда на их дисплеях появились полосы, они отнесли свои телефоны в Apple Store, где им сказали, что компания знает о проблеме, при этом утверждая, что это не аппаратный дефект.

Основываясь на комментариях, сотрудники службы поддержки Apple рекомендуют клиентам сброс устройства или просто перезагрузку. Другие также пытались отключить AoD (Always on Display) с переменным успехом. Возможно, что это какая-то проблема с контроллером дисплея, которая может быть решена с помощью обновления прошивки.

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Apple просит владельцев затронутых iPhone 14 не паниковать, сообщают что компания работает над данной проблемой и что обновление программного обеспечения находится в разработке для устранения проблемы. Как скоро это произойдет, Купертино пока не делала официальных заявлений.

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#apple #iphone 14
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