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В твите от надежного источника цепочки поставок Росса Янга упоминается, что модели iPad Pro и MacBook Air в 2024 году получат OLED-дисплеи. Мы считаем, что это начало более масштабных усилий Apple по расширению OLED-дисплеев для всего своего портфолио.
Янг оставил твит: "Apple представит 13,3-дюймовый OLED MacBook Air в 2024 году, а также 11-дюймовый и 12,9-дюймовый OLED iPad Pro". Текущие 13,3-дюймовые модели MacBook Air, а также 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro используют технологию ЖК-дисплея.
Фактически, большая часть линейки продуктов Apple по-прежнему работают с ЖК-дисплеями. Таким образом, мы думаем, что Apple определила 2024 год для замещения текущих IPS на OLED и будет рекламировать преимущества эффективности и энергосбережения комбинации дисплея и чипсета.
Это хороший шаг вперед для Купертино, поскольку OLED порадует пользователей повышенной насыщенностью цветов, лучшей контрастностью и более высокой частотой обновления. Последнее технически доступно на новых iPad Pro, а также на 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro с переменной частотой обновления 24–120 Гц, называемой ProMotion. Новые низкотемпературные OLED-дисплеи на поликристаллическом оксиде (LTPO) будут еще более производительными в нижнем диапазоне частот в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц.
OLED-панели, как сообщил Янг в более раннем твите, имеют двухуровневую структуру с двумя красными, зелеными и синими слоями излучения, что обеспечивает повышенную яркость, а также более низкое энергопотребление.
Стратегия Apple по переходу на OLED-дисплеи соответствует отраслевым тенденциям, но также может проложить путь для включения в их будущую гарнитуру смешанной реальности, а также складной OLED-экран для предполагаемого MacBook Pro и/или iPad.