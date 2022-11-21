так как Apple запрещено вести дела с китайскими поставщиками.

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Сообщается, что Apple и ее цепочка поставок столкнулись с временным препятствием, и компания пытается справится с этим закупая чипы памяти для iPhone у Samsung. Поскольку в США действует запрет на торговлю с китайскими поставщиками технологическому гиганту придется начать полагаться на других производителей.

Первоначально Apple намеревалась получить 128-битную флэш-память 3D NAND от китайского поставщика Yangtze Memory Technologies (YMTC) и использовать этот компонент в iPhone, продаваемых в Китае. Этот шаг должен был произойти еще в этом году, но затем вмешалось правительство США. Если предположить, что сделке дадут зеленый свет, Apple получит около 40 процентов всех чипов памяти iPhone от YMTC.

Вместо этого калифорнийская фирма теперь вынуждена полагаться на Samsung, одного из крупнейших производителей памяти в мире, для выполнения около 40 процентов заказов на чипы для iPhone, согласно DigiTimes. Samsung уже поставляет Apple миллионы дисплеев для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, и предоставление большего количества заказов корейскому гиганту означает, что Apple придется больше зависеть от своего крупнейшего конкурента на рынке смартфонов.

Samsung обладает огромными ресурсами, и учитывая масштабы деятельности Apple, обе стороны могут прийти к взаимопониманию, когда Samsung увеличивает объемы производства, в то же время взимая с партнера меньшую плату.

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Две японские фирмы, Western Digital и Kioxia, в настоящее время являются частью цепочки поставок чипов памяти Apple для iPhone, а корейская фирма SK Hynix покрывает оставшиеся заказы. Пока неясно, сколько Samsung может предоставить чипов памяти Apple в ближайшие месяцы, но мы об этом скоро узнаем.