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Выпуск бета-версии 3 iOS 16.2 для разработчиков устраняет критику, которую многие пользователи высказывали в отношении яркой новой Always On Display (AOD) на iPhone 14 Pro, делая его похожим на AOD Android.
Широко разрекламированное введение функции AOD на последних iPhone 14 Pro и Pro Max определенно было встречено с воодушевлением, но также и с немалой долей недоброжелателей в сообществе iPhone. Люди привыкли видеть, как Android отдает предпочтение минималистскому подходу к Always On Display и значками уведомлений на черном фоне. Таким образом, когда Apple представила свой вариант, который был более ярким, сочетающим удобство использования и информацию на AOD без необходимости включать дисплей, пользователи по понятным причинам были взволнованы.
Тем не менее, многие пользователи также хотели чего-то менее сложного, не так бросающегося в глаза, когда они проверяли свои телефоны в темноте или когда просыпались. Именно поэтому появляется последняя бета-версия iOS 16.2 3. Разработчики теперь имеют доступ к новому переключателю, который меняет внешний вид AOD. К счастью, теперь вы можете отключить обои, если хотите. Если вы хотите пойти еще дальше, есть возможность отключить все уведомления.
Предоставление пользователям возможности выбора между ярким, более динамично выглядящим AOD и простой минималистичной версией - это здорово со стороны Apple. Помимо простоты и преимуществ при слабом освещении, мы также видим увеличение времени автономной работы.
Третья бета-версия iOS 16.2 находится в программе для разработчиков, но общедоступная бета-версия должна скоро выйти.