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Маск предупреждает: Twitter может объявить о банкротстве
Это вызвало у некоторых компаний опасения по поводу рекламы на платформе, а некоторые руководители полностью покинули компанию.
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Илон Маск не отказывается от банкротства, поскольку миллиардер продолжает пытаться сделать платформу социальных сетей прибыльной. Разговоры о возможном банкротстве также привели к уходу из компании еще нескольких высокопоставленных лиц.

Маск представил новый план подписки на Twitter Blue и объявил о массовых увольнениях после своего прихода в руководство. Сообщается, что Маск сказал сотрудникам, что Twitter может потерять миллиарды долларов в следующем году. Это вызвало у некоторых компаний опасения по поводу рекламы на платформе, а некоторые руководители полностью покинули компанию.

Самый богатый человек в мире рассказал своим оставшимся сотрудникам о финансовом положении компании во время недавнего телефонного звонка. После того, как части звонка были обнародованы, глава отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот обновил свой профиль в Twitter, чтобы показать, что он покинул компанию.

В то время когда некоторые сотрудники и руководители компании очень обеспокоены будущим платформы, Маск написал в Твиттере: "Использование Twitter продолжает расти. Одно можно сказать наверняка, это не скучно!" Буквально сегодня Маск опубликовал в Твиттере фотографию с хэштегом #GameOver и написал: "Штаб Twitter великолепен (это настоящее фото)".

Еще один шаг Маска, который усугубил недовольство некоторых сотрудников, заключался в том, что удаленная работа больше не будет разрешена. Для многих, привыкших к работе на дому, необходимость работать в офисе не менее 40 часов в неделю может стать препятствием.

Маск настаивает на том, что действия, которые он предпринимает, направлены на то, чтобы сделать Twitter прибыльным. По словам Маска, с момента его прихода в руководство 27 октября компания теряет около 4 миллионов долларов в день. Некоторые отраслевые эксперты говорят, что эти высокие потери связаны с уходом рекламодателей после того, как Маск пришел к власти.

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Рот был не единственным руководителем, который покинул Twitter после объявления Маска о возможности банкротства. Три высокопоставленных сотрудника службы безопасности - директор по информационной безопасности Леа Кисснер, директор по конфиденциальности Дэмиен Киран и директор по соблюдению требований Марианна Фогарти - вместе с главой отдела клиентских решений Twitter Робином Уилером также ушли. Уход, по-видимому, встревожил федеральных регуляторов, которые заявили, что могут вмешаться.

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#илон маск #twitter
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