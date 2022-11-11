Гибкий экран был взят из 37 разделенных слоев жесткого дисплея на iPhone X. Шасси получено от iPhone 5, а сам шарнир был взят от Motorola Razr.

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Одна очень талантливая и целеустремленная группа инженеров менее чем за год создала собственный функциональный складной iPhone. Однако это было нелегко.





Для этого инженеры Tech Aesthetics переделали компоненты из неожиданных источников. Во-первых, гибкий экран был взят из 37 разделенных слоев жесткого дисплея на iPhone X. Шасси получено от iPhone 5, а сам шарнир был взят от Motorola Razr.

Видео повествует о том, как инженеры хотели максимально приблизить проект к iPhone с iOS. Это объясняет почему они кропотливо разобрали так много экранов iPhone X, чтобы добраться до самых мягких слоев, сохранив при этом сенсорную функциональность.

Конечно, разрезание телефона пополам требует переосмысления того, куда будет помещена каждая внутренняя деталь. Батарея этого флип-айфона должна была быть уменьшена до индивидуальной ячейки емкостью 1000 мАч, при этом были выброшены другие стандартные детали iPhone, такие как узел беспроводной зарядки MagSafe и один из его динамиков. Группа также напечатала на 3D-принтере различные компоненты, чтобы убедиться, что все подходит правильно и так, как им нужно.

Судя по видео, iOS работает нормально, как и важнейшая сенсорная функциональность. К большому огорчению юристов Apple, команда Tech Aesthetic установила джейлбрейк-версию операционной системы для работы со складным дисплеем.

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