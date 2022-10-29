В то же время компания с оптимизмом смотрит в будущее.

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Многие компании были бы рады заработать $13,5 млрд за любой трехмесячный период. Но есть только один Intel, и эта цифра представляет собой 20-процентное снижение выручки в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которое компания объяснила сложной экономикой и ослаблением спроса на ПК. Intel теперь рассматривает несколько мер по сокращению расходов, включая увольнения.

В то же время компания с оптимизмом смотрит в будущее.

"Несмотря на ухудшение экономических условий, мы добились хороших результатов и значительного прогресса в реализации наших продуктов и процессов в течение квартала", - заявил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер. "Чтобы подготовиться к этому бизнес-циклу, мы активно сокращаем расходы и повышаем эффективность бизнеса, чтобы ускорить наш маховик в стратегии IDM 2.0 для цифрового будущего".

Несмотря на трудный квартал, Intel по-прежнему получает прибыль в размере 1 миллиарда долларов, хотя это на 85 процентов меньше, чем за тот же квартал год назад. Компания также продемонстрировала небольшой рост в некоторых своих группах, включая Network and Edge (NEX, рост на 14 процентов до 2,3 миллиарда долларов), Accelerate Computing Systems and Graphics (AGX, рост на 8 процентов до 185 миллионов долларов) и Mobileye (рост на 8 процентов до 185 миллионов долларов).

Между тем, Intel Foundry Services (IFS) продемонстрировала падение на 2 процента до 171 миллиона долларов, Client Computing Group (CCG) падение на 17 процентов до 8,1 миллиарда долларов, а Datacenter and AI Group (DCAI) падение на 27 процентов до 4,2 миллиарда долларов.

"Хотя мы не удовлетворены нашими результатами, мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы контролировать контролировать ситуацию, и мы рады, что доля наших ПК стабилизировалась во втором квартале и теперь демонстрирует значительное улучшение в третьем квартале. Наша доля в продажах серверов соответствует нашим ожиданиям, и мы воодушевлены хорошими продажами в третьем квартале", - добавил Гелсингер.

Гелсингер также отметил "дальнейшее ухудшение потребительского спроса на ПК" в прошлом квартале, добавив, что "корпоративный спрос также начал замедляться". Забегая вперед, он ожидает, что "количество ПК сократится в среднем и старшем подростковом возрасте" примерно до 295 миллионов единиц в год.

Тем не менее, с точки зрения Гелсингера, "использование ПК остается высоким". У Intel был "напряженный квартал" с запуском архитектуры Raptor Lake, и выпуском графического процессора Arc A770.

"Как мы заявили во время отчета о доходах за второй квартал, мы обязаны эффективно распоряжаться капиталами наших вкладчиков. Мы реагируем на текущую ситуацию, предпринимая агрессивные действия для сокращения затрат на производство товаров и операционные расходы, при этом тщательно защищая инвестиции. Необходимо ускорить нашу трансформацию и обеспечить наши позиции для долгосрочного рыночного роста", - заявил Гелсингер.

Что это означает, еще предстоит увидеть, хотя дорожная карта Intel остается неизменной. Intel отметила, что ее узел Intel 4 продвигается к массовому производству, а производство Meteor Lake запланировано на четвертый квартал. Intel 3 также остается в графике производства. Примечательно, что Intel 3 и 4 являются первыми узлами, использующими EUV.

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Согласно последнему отчету Intel о прибылях и убытках, в четвертом квартале выручка компании составит от 14 до 15 миллиардов долларов, а годовой доход составит от 63 до 64 миллиардов долларов.