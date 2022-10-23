Поскольку, по мнению Microsoft, потребители предпочитают загружать свои игры и играть локально.

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За последние несколько месяцев в пространстве облачных игр произошло много изменений, включая закрытие Google Stadia. Это привело к тому, что Microsoft назвала облачные игры "новой и незрелой технологией" в недавней заявке, которая опровергает утверждения, сделанные Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

В связи с расследованием CMA в отношении приобретения Microsoft компании Activision Blizzard возникли опасения, что Microsoft сделает популярные игры, такие как Call of Duty, эксклюзивными для Xbox. Однако помимо этого были опасения, что это приобретение поможет Microsoft подавить конкуренцию на рынке облачных игр.

Этот последний момент был затронут еще раз в ходе расследования и подачи документов на 2 этапе, когда Microsoft опровергла "теорию" CMA о том, что Microsoft имеет преимущество перед конкурентами в области облачных вычислений и получит выгоду от этой сделки. В ответе указывается, что CMA считает, что "многопродуктовая экосистема" Microsoft, состоящая из "ведущей облачной платформы и операционной системы для ПК", может привести к некоторым проблемам с конкуренцией на рынке. Однако Microsoft объясняет, что Xbox Cloud Gaming не использует технологии Azure и не транслирует игры с аппаратного обеспечения ПК, что может быть недостатком.

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Кроме того, Microsoft утверждает, что "принятие облачных игр потребителями остается низким", а агрессивная конкуренция с другими облачными конкурентами затормозит внедрение технологии. Компания также утверждает, что облачные игры - это "новая и незрелая технология", поскольку потребители предпочитают загружать свои игры и играть локально. Тем не менее, этот последний пункт кажется неискренним, поскольку такие компании, как Google Stadia, взлетали и падали за короткое время существования облачных игр. Более того, такие компании, как Netflix, стремятся вступить в игру, в то время как NVIDIA неплохо себя чувствует с GeForce Now.