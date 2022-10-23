Мобильная версия GeForce RTX 4090 будет основана на том же графическом процессоре AD103, что и версия GeForce RTX 4080 для ПК .

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Оба основных поставщика графических процессоров в настоящее время либо запустили, либо собираются выпустить новые видеокарты, основанные на новейших технологиях. Архитектура Ada Lovelace от NVIDIA увидела свет с GeForce RTX 4090, а AMD собирается выпустить свои графические процессоры серии Radeon RX 7000 3 ноября. Оба семейства чипов исключительно эффективны, а это означает, что следующее поколение графических процессоров для ноутбуков может соответствовать или превосходить топовые графические процессоры для настольных ПК.

Блогер Greymon55 сообщил в Твиттере "💻≈6950xt", довольно четко указав, что следующий ноутбук с видеокартой Radeon будет предлагать производительность, аналогичную Radeon RX 6950 XT и этот графический процессор может конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3090.

Блогер @harukaze5719 в Твиттере также информирует, что мобильная версия GeForce RTX 4090 будет основана на том же графическом процессоре AD103, что и версия GeForce RTX 4080 для ПК. Это не означает, что у нее будет такая же производительность - общая мощность этой карты составляет около 400 Вт, в то время как мобильная версия, как говорят, достигает максимальной мощности 175 Вт.

Тем не менее, это довольно много для мобильного графического процессора, и многие источники уже указали, что GeForce RTX 4090 может работать при мощности менее 400 Вт без существенной потери производительности. Мы ожидаем, что AD103 при 175 Вт по-прежнему будет мощным - он может быть сравним с GeForce RTX 3090 и его конкурентами из красной команды.

Возвращаясь к слухам о Radeon от Greymon55, мы ожидаем, что графический процессор ноутбука, соответствующий Radeon RX 6950 XT, будет основан на дизайне Navi 32, а не на флагманском Navi 31. Предполагается, что RX 7900 XT будет основан на Navi 31 с массивной графической и вычислительной матрицей (GCD) и шестью матрицами памяти и кэша (MCD), что дает ему 12 288 шейдерных блоков и широкую 384-битную шину памяти.

Чип Navi 32, который, скорее всего, найдет применение в самых быстрых ноутбуках Radeon, меньше по размеру: 8192 шейдерных блоков на 32 процессорах рабочей группы (WGP). Это большой чип по сравнению с предыдущим поколением, которое поддерживает 5120 шейдерных процессоров. С четырьмя микросхемами MCD у него будет 256-битная шина памяти, эквивалентная Navi 21 (RX 6800 и выше), хотя и с более высокой скоростью передачи данных.

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К сожалению, мы не увидим ничего из этого оборудования до следующего года.