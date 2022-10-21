Для нового рекорда потребовалось экзотическое охлаждение - жидкий азот (LN2).

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Последним рекордным достижением, установленным для ASUS ROG Maximus Z790 Apex, является тактовая частота 8,8 ГГц, полученная на процессоре Intel Core i9-13900K, что является самым высоким показателем среди процессоров для настольных ПК.

Intel также зарабатывает себе право похвастаться рекордным разгоном, так как предыдущий рекорд держался восемь долгих лет. В течение этого периода процессор AMD FX-8370, выпущенный в 2014 году, занимал первое место по частоте процессора в HWBOT на уровне 8722,78 МГц, достигнутом Stilt. Это более чем вдвое превышает базовую частоту чипа 4 ГГц и форсированную частоту 4,3 ГГц.

Однако Raptor Lake оказался сильнее: ElmorLabs довела Core i9-13900K до 8,812,85 МГц. Это лишь на волосок бьет давний рекорд частоты процессора, но этого достаточно для победы над AMD. Рекордная частота была достигнута на одном ядре. Естественно, для нового рекорда потребовалось экзотическое охлаждение - жидкий азот (LN2).

Интересно, что рекорд был получен в тот же день, когда процессоры Intel Raptor Lake были выпущены на рынок. Конечно, профессиональные оверклокеры владеют этими чипами чуть дольше, но побить рекорд 8-летней давности в день релиза - это примечательно. Это также предполагает, что мы можем увидеть разгон до 9 ГГц и выше, возможно с использованием одного из будущих стандартных 6-ГГц блоков.

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