Новые девайсы ожидаются не ранее 2024 года.

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По данным аналитической компании CCS Insight, Apple готовит совершенно другой iPad. Ожидается, что после многих лет производства закругленных прямоугольных девайсов Apple представит первый складной iPad в 2024 году.

Читатели могут удивиться предсказанию аналитиков о том, что Apple сначала будет работать над внедрением технологии складных экранов в линейку iPad, а не в новый iPhone. Несколько конкурентов по производству смартфонов уже несколько поколений предлагают складные устройства. CCS Insight объясняет, что это связано с риском. iPhone - это золотой гусь Apple, и компании удобнее тестировать складные форм-факторы, аппаратное и программное обеспечение на iPad.

Для Apple с грядущим iPad решающее значение имеет не только правильное использование технологии - большие складные экраны по-прежнему дороги в производстве, поэтому со складным iPad придется продвигать новые ценовые категории, опасаясь сопротивления потребителей. Давая нам представление о пугающих ценах, которые мы можем ожидать, Бен Вуд, руководитель отдела исследований CCS Insight сообщил CNBC, что первый складной iPhone, вероятно будет продаваться потребителям по цене 2500 долларов.

Другая аналитическая компания специализирующаяся на компьютерных дисплеях считает, что Apple наконец выпустит складной iPhone в 2025 году. Консультанты по цепочке поставок дисплеев заявили, что Apple пока не рассматривает складные устройства меньшего форм-фактора, но ранее в этом году она изучала возможность использования складных экранов размером более 20 дюймов. Это слишком большая для планшета диагональ и скорее всего она будет использоваться в ноутбуке Mac.

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Размышляя над этими прогнозами аналитиков, обратите внимание на еще один важный момент. Apple чрезвычайно заинтересована в вертикальной интеграции своего бизнеса - и поэтому не так давно скупила активы модемного подразделения Intel. Минг-Чи Куо из TF International Securities полагает, что к 2025 году компания вероятно будет готова интегрировать 5G-модем собственной разработки в микросхемы Apple серии A.