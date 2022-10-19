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Сегодня компания KIOXIA анонсировала новую серию твердотельных накопителей для центров обработки данных. Новые диски XD7P выполнены в форм-факторе EDSFF E1.S для использования в облачных и гипермасштабируемых приложениях.
Серия XD7P предназначена для приложений с интенсивным чтением с низкими требованиями к задержке при смешанных рабочих нагрузках. KIOXIA утверждает, что по сравнению с серией XD6 серия XD7P обеспечивает улучшение последовательной записи и произвольного чтения/записи в 1,5-2 раза, хотя точные показатели пропускной способности не предоставляются. Серия XD7P изначально запускается с интерфейсом PCIe 4.0, но компания отмечает, что с нетерпением ждет PCIe 5.0 с решениями, которые в настоящее время находятся в разработке. KIOXIA обещает, что твердотельные накопители PCIe 5.0 будут выпущены, как только будет достаточно потребительского спроса.
Форм-фактор M.2 захватил потребительское пространство, но не может масштабироваться или соответствовать требованиям центра обработки данных. Вместо этого известность приобрело семейство EDSFF (стандартный форм-фактор для предприятий и центров обработки данных). Семейство EDSFF принимает несколько форм, а KIOXIA XD7P использует форм-фактор E1.S, который подходит для вертикальной установки в серверном шасси высотой 1U.
Сама плата XD7P похожа на M.2, но контакты смещены. Печатная плата покрыта радиатором с вариантами высоты 9,5/15/25 миллиметров. Радиатор большего размера обеспечит лучшее охлаждение для больших рабочих нагрузок по хранению, но может повлиять на плотность установки в системе.
KIOXIA заявляет, что накопители XD7P соответствуют требованиям OCP по форм-фактору, производительности, управлению питанием и температурным режимам. OCP - это проект Open Compute Project, запущенный Facebook, который направлен на "разработку, использование и обеспечение массовой доступности наиболее эффективных проектов для масштабируемых вычислений". Соблюдение открытых стандартов необходимо для обеспечения максимальной масштабируемости и удобства обслуживания.
XD7P будет доступен емкостью 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ с использованием флэш-памяти BiCS FLASH 3D TLC пятого поколения. Все емкости рассчитаны на допустимое количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) в течение 5 лет. XD7P также будет доступен в версиях без SED (диск с самошифрованием), а также в вариантах TCG Opal 2.0 SSC SED для клиентов, которым требуется повышенная безопасность.
KIOXIA еще не предоставила информацию об общедоступности, но отмечает, что начала раздавать образцы для избранных клиентов центров обработки данных.