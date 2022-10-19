KIOXIA утверждает, что по сравнению с серией XD6 серия XD7P обеспечивает улучшение последовательной записи и произвольного чтения/записи в 1,5-2 раза.

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Сегодня компания KIOXIA анонсировала новую серию твердотельных накопителей для центров обработки данных. Новые диски XD7P выполнены в форм-факторе EDSFF E1.S для использования в облачных и гипермасштабируемых приложениях.

Серия XD7P предназначена для приложений с интенсивным чтением с низкими требованиями к задержке при смешанных рабочих нагрузках. KIOXIA утверждает, что по сравнению с серией XD6 серия XD7P обеспечивает улучшение последовательной записи и произвольного чтения/записи в 1,5-2 раза, хотя точные показатели пропускной способности не предоставляются. Серия XD7P изначально запускается с интерфейсом PCIe 4.0, но компания отмечает, что с нетерпением ждет PCIe 5.0 с решениями, которые в настоящее время находятся в разработке. KIOXIA обещает, что твердотельные накопители PCIe 5.0 будут выпущены, как только будет достаточно потребительского спроса.

Форм-фактор M.2 захватил потребительское пространство, но не может масштабироваться или соответствовать требованиям центра обработки данных. Вместо этого известность приобрело семейство EDSFF (стандартный форм-фактор для предприятий и центров обработки данных). Семейство EDSFF принимает несколько форм, а KIOXIA XD7P использует форм-фактор E1.S, который подходит для вертикальной установки в серверном шасси высотой 1U.

Сама плата XD7P похожа на M.2, но контакты смещены. Печатная плата покрыта радиатором с вариантами высоты 9,5/15/25 миллиметров. Радиатор большего размера обеспечит лучшее охлаждение для больших рабочих нагрузок по хранению, но может повлиять на плотность установки в системе.

KIOXIA заявляет, что накопители XD7P соответствуют требованиям OCP по форм-фактору, производительности, управлению питанием и температурным режимам. OCP - это проект Open Compute Project, запущенный Facebook, который направлен на "разработку, использование и обеспечение массовой доступности наиболее эффективных проектов для масштабируемых вычислений". Соблюдение открытых стандартов необходимо для обеспечения максимальной масштабируемости и удобства обслуживания.

XD7P будет доступен емкостью 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ с использованием флэш-памяти BiCS FLASH 3D TLC пятого поколения. Все емкости рассчитаны на допустимое количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) в течение 5 лет. XD7P также будет доступен в версиях без SED (диск с самошифрованием), а также в вариантах TCG Opal 2.0 SSC SED для клиентов, которым требуется повышенная безопасность.

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KIOXIA еще не предоставила информацию об общедоступности, но отмечает, что начала раздавать образцы для избранных клиентов центров обработки данных.