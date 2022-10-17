При включении обеих ПЗС-матриц в играх процессор имеет более низкую тактовую частоту и более высокую задержку.

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Компания CapFrameX обнаружила, что процессор Ryzen 9 7950X работает быстрее в некоторых игровых нагрузках с отключенной половиной ядер. С отключенной одной из его ПЗС-матриц он на 17 % быстрее в Metro Exodus с лучшей средней и минимальной частотой кадров. Причина этого дефицита, вероятно, двоякая. Во-первых, восемь ядер на основной ПЗС-матрице работают с более высокой тактовой частотой, чем на вторичной (5,7 ГГц против 5,4 ГГц). Во-вторых, межъядерная задержка выше при включении обеих ПЗС-матриц.

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Когда ЦП работает с одной включенной ПЗС-матрицей, все данные игры находятся на одном кристалле (по крайней мере, столько же можно кэшировать). Это приводит к более низкой общей задержке и более быстрой связи между различными ядрами на кристалле, особенно при игровых рабочих нагрузках. При включении обоих ПЗС-матриц ресурсы распределяются по двум чиплетам с ненулевым расстоянием, что увеличивает задержку и снижает производительность в рабочих нагрузках чувствительных к кэшу, таких как игры. Разработчики могут облегчить это, запрограммировав программу для хранения данных связанных с конкретным процессом на одном кристалле, но у этого обходного пути есть ограничения.